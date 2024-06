Mihai Tudose profita ca baronul Paul Stanescu e in dizgratie si vrea sa-si numeasca omul la Agricultura. Sorin Matei e bine infipt in afacerile pe bani europeni

Informatii de culise din lumea politică ne-au parvenit si de la Ministerul Agriculturii. In aceasta institutie condusa de Florin Barbu, omul de casa al baronului rosu Paul Stănescu - artizan al Afacerii Stuful - se pune la cale "decapitarea" șefului.

Barbu e cam in dizgratie după ce baronul sau a avut un esec in judetul Olt la alegeri, pierzand primaria Slatinei in favoarea PNL. Si, la cotitură l-a pandit Mihai Tudose care vrea sa-si impuna omul. Este vorba despre Sorin Moise, actualmente secretar de stat la Agricultura, nimeni altul decat fratele sefului ANI, Florin Moise.

Sorin, carevasazica, il va reprezenta de acum incolo pe Tudose nu numai in Insula Mare a Brailei din zona de bastina a fostului premier, actual europarlamentar, ci si la nivelul intregii tari cu predilectie in lunca Dunarii, in afaceri cu bani europeni destinati agriculturii și imbunatatirilor funciare (irigatii si asanari pe bani grei), cu atat mai mult cu cat Sorin Moise inainte de a ajunge secretar de stat a evoluat chiar la OJFIR.

Si ca sa realizam cat de rapace este acest Sorin Moise, omul lui Tudose, sa amintim ca a virat bani de la buget fix spre firma patronata de sotia lui. Asa ca "suveica" banilor de la Bruxelles cu Tudose la butoane si cu Moise la primire e ca si asigurata. Bineinteles, castigatoare vor fi firmele de casa ale baronilor din zona de sud a tarii fideli lui Mihai Tudose, girat de Marcel Ciolacu.