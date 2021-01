Ministrul Economiei desființat de un om de afaceri din propriul partid: "Nu l-aș angaja în firmele mele"

"Am studiat cu mare atentie CV-ul ministrului de care depinde relatia IMM-urilor cu guvernul. Nu-l cunosc personal pe dl. Nasui Claudiu-Iulius-Gavril, dar daca ar fi sa-l angajez la vreuna din firmele mele nu i-as da nicio sansa.", afirma Dragos Dragoteanu, un om de afaceri cunoscut, membru al USR.

"Pregatirea tanarului ministru nu s-a concretizat pana astazi in nimic relevant pentru mediul privat. Ceea ce mi se pare strigator la cer este ca dl. Nasui conduce un minister fara sa aiba o minima experienta in domeniul respectiv. Pentru cei care imi vor critica opinia intreb si eu, ca simplu antreprenor/angajator: ce poate sa faca pentru antreprenori un ministru care nu a condus nici macar un boutique, in Romania? Nu a avut o firma, un start-up, o taraba in piata, nimic care sa demonstreze ca s-a lovit de problemele reale din economie! Cata incredere poti sa ai in cineva care a fost paralel cu mediul privat, dar vrea sa conduca ditamai ministerul, unde se iau decizii de care depinde soarta a mii de IMM-uri?, continuă Dragoş Dragoteanu în Ziarul Financiar.

"Una e sa fii bine vazut la partid, sa fii apreciat de colegi ca un 'baiat bun' care a tras in campania electorala si alta e sa aterizezi intr-un post in care iti trebuie cateva luni sa intelegi cateva notiuni de baza din domeniul in care ai fost parasutat. Daca ministrul Nasui, dupa ce si-a terminat studiile in strainatate, infiinta o firma in orice domeniu si avea un profit minim doi-trei ani de zile la rand, platind cativa salariati din activitatea propriei firme, imi scoteam palaria in fata lui. Nu poti sa reprezinti patronii cand nu ai avut un angajat in viata ta si nu ai facut profit un leu! (...) Despre asta este vorba. Oamenii care sunt astazi alesi si mandatati sa ghideze economia Romaniei nu au nici pregatirea si nici experienta necesara sa navigheze printre turbulentele mediului privat, cauzate de pandemie.

Va urma un an greu, un an in care se recalibreaza multe economii europene si tarile care vor pierde startul accesarii de fonduri europene vor avea un viitor nesigur. Asta riscam noi, romanii. Fara proiecte private si guvernamentale fezabile Romania va ramane in continuare in coada tarilor din UE si numele unor ministri vor fi ca si pana acum: neimportante si sterse de istoria politica recenta. Nu poti sa faci performante in economie cu aschii politice pe post de strategi guvernamentali", mai afirmă el. Dragos Dragoteanu e coleg de partid în USR cu Claudiu Năsui. El a vrut să candideze la Primăria Capitalei sau Primăria S6, dar nu a avut susținere în partid.