Încă un membru PNL il ataca pe Vlad Voiculescu și cere reîntoarcerea lui Nelu Tătaru la Ministerul Sănătății!

Said Baaklini, om de afaceri libanez stabilit in Romania, cunoscut drept "Regele Sardinelor", a pledat vinovat in fata procurorilor DNA pentru complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani si cumparare de influenta, intr-un dosar separat din procesul in care miliardarul Ioan Niculae a fost condamnat, in prima instanta, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.