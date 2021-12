Nicolae Ciucă recunoaște public că primește ordine de la Ursula von der Leyen ce sa facă și să dreagă cu Pandemia Covid

Nicolae Ciucă s-a dus urgent la Bruxelles ca sa se intalneasca cu sefa UE Ursula von der Leyen cea care este anchetata de ombudsmanul european pentru achizitia dubioasa de 1,8 miliarde de doze de vaccin care trebuie platite de tarile membre ale uniunii, intre care Romania a luat prin guvernul Cîțu 120 de milioane de doze.

Ciucă nu a putut ramane in tara in ziua cand se anuntau proteste impotriva certificatului verde si cand acesta ar fi trebuit votat de parlament. Asa ca dupa intrevederea de urgenta cu Ursula von der Leyen cel mai probabil isi va asuma raspunderea in Parlament in numele Guvernului. Cu ocazia conferintei de presa de azi de la Palatul Victoria, premierul Ciuca a si recunoscut public ca urmeaza ordinele de la sefa UE, chiar daca a formulat voalat ca "a primit de la aceasta un semnal că România trebuie să fie cu adevărat pregătită pentru a face faţă valul 5 al pandemiei care va ajunge în România în cel mult 3 săptămâni". De parca nu se putea lua nicio decizie daca nu "primea un semnal" de la Bruxelles.

"Esența discuțiilor pe care le-am avut cu dna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, au vizat elementele legate de criza Covid. Este o preocupare majora vis a vis de modul în care fiecare stat membru și Uniunea în ansamblu este în măsură să gestioneze pandemia de COVID. De asemenea am discutat impactul pe care noul val al variantei Omicron îl are deja într-o serie din țările Europei, primind un semnal că trebuie să fim cu adevărat pregătiți pentru ceea ce înseamnă impactul pe care acesta îl va avea și la nivelul țării noastre, discutându-se și despre un interval de timp, probabil nu mai mare de 3 săptămâni în care el va fi și în zona țării noastre.

Ca atare principalul subiect de discuție a fost legat de modul în care noi suntem pregătiți să gestionăm al 5-lea val și desigur au fost discuții legate de modul în care decurge campania de vaccinare și de necesitatea ca la nivel guvernamental și al instituțiilor de specialitate, și aici insist - instituțiile de specialitate din Ministerul Sănătății - să poată să aibă o comunicare și să poată convingă din punct de vedere profesional necesitatea ca populația să se vaccineze, fiind practic singurul instrument prin care cu certitudine așa cum am putut să desprindem din ceea ce s-a întâmplat nu ne protejează din a ne infecta, în schimb ne protejează să trecem mai ușor prin boală și să nu avem atâtea cazuri așa cum am avut în perioada valului 4 când zeci de mii de români și-au pierdut viața", a declarat premierul Ciucă, marți, la finalul vizitei la Bruxelles.

La rândul său, ministrul Sănătății a afirmat, tot marți seară, că, văzând ce se întâmplă în alte state, estimările sunt că valul 5 în România ar dura cel puțin două luni. "Eu cred că valul 5 va dura mai mult de o lună și jumătate, cel puțin 2 luni, văzând cum arată lucrurile în alte state. Cred că lunile de risc maxim vor fi februarie și martie", a spus Alexandru Rafila, la Parlament, în contextul în care a vorbit despre necesitatea ca certificatul la locul de muncă să fie adoptat cât mai repede, pentru a putea fi aplicat.