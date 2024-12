Nicușor Dan readuce pe tapet căsătoriile între persoanele de același sex: Sunt de acord cu parteneriatul civil

Nicușor Dan și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale și a răspuns la o temă extrem de fierbinte, afirmând este de acord cu parteneriatul civil. El a spus că nu este momentul să se tranșeze această temă pentru că societatea românească are alte probleme.

"Noi am trăit, cred că în 2018 a fost Referendumul pentru familie și a fost foarte multă violență verbală și de idei între cele 2 tabere care au dezbătut atunci. Bineînțeles, într-o chestiune atât de personală nu poți să schimbi părerile de pe o zi pe alta. Era bine ca atunci să existe un meditator, care să asculte toate părerile și să armonizeze părerile unora și celorlalți. Nu cred că e momentul să reluăm acest subiect, pentru că societatea românească are alte probleme acum. O parte a societății are probleme economice, există zone de sărăcie în țara asta. Avem foarte multe instituții care nu funcționează", a spus Nicușor Dan.

"Sunt de acord cu parteneriatul civil" dar recunoașterea căsătoriei între persoanele de același sex reprezintă "o dezbatere pe care societatea trebuie să o aibă". Nicușor Dan nu a dorit să se poziționeze nici în ceea ce privește adopția copiilor de către cupluri de același sex: "Din nou e o dezbatere pe care societatea trebuie să o aibă. Rolul președintelui e să aducă dezbaterea pe argumente și el, cu autoritatea lui, să extragă toate exagerările din chestiunea asta".