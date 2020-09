Nu e manelist, nu e lăutar, e Nicușor Dan, cu mâna până la cot, la tine-n buzunar!

Dacă ești posesor de abonament de internet și trăiești în București, este cvasi imposibil ca, pe parcursul ultimelor săptămâni, să nu fi observat că Nicușor Dan îți cere donații pe pagina online, ca să candideze la Capitală.

Sigur că demersul ar fi de o modernitate înduioșătoare dacă n-ar fi, totuși, la limita absolută a lipsei totale de bun simț. Și asta pentru că Nicușor, pe lângă banii pe care îi vrea direct de la tine de pe card, ți-a mai băgat deja mâna în portofel. Nu odată, ci de aproximativ 3 ori. Doar că n-ai observat încă.

O situație care ne amintește de Adrian Copilul Minune

Odată cu începutul pandemiei, lăutarii și maneliștii, despre care știm cu certitudine că au drepturi ca orice cetățean și pe care nu vrem a-i discrimina în niciun fel în cadrul acestui text, s-au prins că sursa lor principală, neimpozitabilă, de venit este în pericol. Nunți, botezuri, înmormântări, toate erau fără public. Ce rost are să-ți cânte un mare rege al manelelor dacă nu te vede toată strada? Așa că, simțind pericolul, mai mulți cântăreți au descoperit că poți să primești donații și prin platformele de vlogging. Chiar fără să cânți. Așa a apărut o nouă tendință, aceea a cântăreților de lăutărească și manele care fac live pentru a primi donații de la fani. Într-unul dintre aceste plictisitoare video-uri, Adrian Copilul Minune se uită cu blândețe spre ecranul mobilului personal și spune "Ia uite, mi-a dat George 10 lei. Hai Noroc George!"

Vă vine să credeți sau nu, cam asta face și Nicușor atunci când cere donații. Sigur că, în cazul Copilului Minune, frapant este că un om cu multe posibilități financiare acceptă un onest 10 lei de la un generic George. Ceea ce poate fi considerat vag strigător la cer și manipulativ. Am putea spune că Nicușor nu face asta, pentru că el, nu-i așa, săracul, nu are resursele lăutarului consacrat. Având nevoie de bani ca să te sufoce cu poza aia încețoșată din Online, Nicușor apelează la sprijinul tău. Doar că el este doldora de bani.

Calculul care scapă binevoitorului donator

Pentru că Nicușor Dan, în caz că nu te-ai prin deja din avalanșa de afișe, are deja bani mulți pe mână. Are banii pe care el îi va cheltui în campanie (Nicușor, nu uita, are el un partiduleț al lui despre care nu vorbește). Banii vin de la stat. Apoi, mai are banii PNL, pe care tu, dragă contribuabil onest, i-ai plătit deja autorităților, legea orientându-i, în mod judicios, spre efortul PNL de campanie. Mai are, ține-te bine, banii veniți pe aceeași filieră, de la USR. Nu în ultimul rând, are banii veniți cu judiciozitate de la PLUS. PNL, USR, PLUS toate vor deconta cheltuieli la sfârșitul campaniei, cheltuieli pe care tu, prin achitarea taxelor și impozitelor, deja le-ai plătit. Cu alte cuvinte, atunci când îți cere o donație, Nicușor nu o cere de pe scaunul candidatului sărac ce are nevoie de resurse pentru a nu fi sufocat comunicațional. O face de pe scaunul lăutarului îngâmfat care, din supra-plinul său, vrea să te convingă să-i mai dai ceva. Măcar un 10 lei acolo "George."

Nicușor a mai cerut astfel de donații și în trecut. Dar, atunci, a fost, poate, de bun simț. Pentru că era candidatul sărac anti-sistem, obligat să se lupte pentru semnături, pentru fiecare leuț, pentru fiecare banner electoral. Era credibil. Acum însă, acest nou Nicușor Dan nu mai este candidatul anti-sistem care îți cere donații pentru că nu are și trebuie să-și facă, cumva, vocea auzită. El este un candidat sistemic, sprijinit de 3 partide cu mult cheag în București, este ultra-finanțat și ultra-sprijinit de o rețea pe care PNL a avut ocazia de a o împământeni în Capitală de 30 de ani.

Te întrebi probabil care ar fi problema

Ar fi o problemă de echitate a șanselor electorale. Pentru că, beneficiind de resursele materiale de la toate aceste partide și din potențialele donații, Nicușor va avea mai multe resurse, cu mult mai multe, decât orice alt contracandidat. Începând cu Traian Băsescu și mergând în jos pe lista șanselor electorale candidați cu bani extrem de puțini tot sunt la Capitală. Vocile lor vor fi sufocate de puhoiul de bani pe care Nicușor îl va pune pe masa comunicării, în online mai ales. Ceea ce, în economie, am numi monopol și am sancționa cu închisoare și cu ură socială, în politică se numește încercarea lui Nicușor de a te prosti pe față că este un sărăntoc anti-sistem, când el este de fapt un liberal oportunist cu portofelele doldora, gata să pervertească procesul electoral.

Maradona Plus

Ceea ce ne duce, promit, la ultima metaforă a acestui text și la încheiere. Tot în zona de vlogging, a apărut, relativ recent, un personaj care se recomandă golan de profesie și care explică duios urmăritorilor ba cum era la pușcărie, ba cum se distra în libertate, ba cum se organizau varii înșelătorii celebre. Într-unul din filme, golanul nostru știrb, îmbrăcat cu un sacou lălâu, povestește metoda Maradona în care, prin varii tertipuri, alături de unul sau mai mulți complici, convingi un credul să deschidă portofelul în fața ta, pentru ca mai apoi să-i palmezei circa jumătate din bancnote când nu este atent.

"Secretul, " ne spune golanul de meserie, "este să te uiți fix în ochii lui când îi palmezi banii, pentru că altfel, fraierul va fi tentat să se uite în jos și se prinde." Cam asta face și Nicușor. Stă în fotografia aia lucrată de pe Facebook, uzitându-se intransigent în ochii tăi, în timp ce acoliții lui PNL, USR, PLUS ți-au palmat deja bună parte din bani. Și ca să fie totuși ceva nou, un fel de Maradona Plus, la final, îți cere și "10 lei George" ca să aibă ce povesti la cârciumă, despre cum un votant a contribuit la el de numeroase ori, din proprie inițiativă, fără măcar a ști acest lucru. Fără număr!