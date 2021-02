Șoșoacă a fost luata "la mișto" dupa ce a crezut ca Donald Trump ii regreta excluderea din AUR: "Thank you, Mr. President"

Senatoarea Diana Sosoaca, exclusa din partidul AUR zilele trecute, a postat pe Facebook o presupusa postare a lui Donald Trump, fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, in care acesta ii regreta plecarea. Diana Sosoaca nu a realizat ca poza este falsa, prelucrata, Trump avand contul de Twitter blocat in urma violentelor de la Capitoliu.

"Sad to read about Mrs. Sosoaca exclusion. It's a HUGE mistake!", este mesajul pe care Sosoaca a crezut ca i l-a transmis Trump. "Thank you, Mr. President!", a scris senatoarea la descrierea pozei false, pe care si-a pus-o pe Facebook. In scurt timp, au aparut valuri de comentarii ironice, oamenii spunandu-i ca, daca pana si Donald Trump o sustine, atunci este pe drumul cel bun. Nici de data aceasta senatoarea Sosoaca nu si-a dat seama ca este victima unei farse, ci, din contra, le-a multumit tuturor.

Topul comentariilor

"Felicitari, doamna senator! Va dati seama, daca si Trump va sustine o sa ajungeti departe, cine stie, poate chiar pana la Casa Alba!"

"Felicitari domnului Trump pentru ca ia atitudine si nu uita cine i-a fost alaturi cand era greu, adica doamna Sosoaca, care i-a adus multe voturi. Daca nu erau sorosistii care sa fraudeze alegerile in SUA, la fel cum AUR doar datorita si numai din cauza doamnei Sosoaca castiga alegerile in Romania. Bravo, domnule Trump, bravo!"

"Cand a auzit ca ati fost exclusa din AUR, Kim Jong-Un a inceput sa planga si sa cante Doamne, ocroteste-i pe romani. Vedeti ce buna e prietenia lui cu Trump?"

"Doamne-ajuta pentru toti martirii tarisoarei si pentru adevaratii daci liberi!"

"Doamna Diana si Domnu Donald - doi martiri ai neamului"

"Am merita si noi romanii un presedinte ca Trump. In lipsa lui si doamna Sosoaca ar fi buna zic. Make Romania great again!"

"Nenica, poza e un fake. Contul lui Trump este blocat. Vreti si de la Chuck Norris, Basescu si Vadim Tudor acelasi mesaj? Mintenas"

"Cine are curajul s-o anunte ca e o poanta? Nu recomand daca nu aveti diazepam la indemana. Just in case"