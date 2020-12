Orban si-a anuntat demisia: "Am facut tot ce era omeneste posibil. Nu ma cramponez de functie, nu pun conditii"

Ludovic Orban si-a anuntat demisia din functia guvernului in seara zilei de luni, 7 decembrie, ca urmare a rezultatelor obtinute la alegerile parlamentare.

"Pe 6 decembrie cetatenii romani si-au exprimat votul in cadrul alegerilor parlamentare. Am luat decizia astazi sa imi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odata exprimata vointa cetatenilor trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou Guvern. Romania are nevoie de un Guvern responsabil, care sa reprezinte vointa cetatenilor romani care isi doresc modernizarea si dezvoltarea Romania. Decizia mea arata ca nu ma cramponez in functia de premier", a precizat Orban.

Premierul a declarat ca e multumit de activitatea sa de premier. "Imi inchei mandatul de premier, dupa un an si o luna, in care Romania s-a confruntat cu o perioada extrem de dificila, in care romanii, alaturi de ceilalti cetateni ai lumii, s-au confruntat cu o pandemie si cu o criza economica fara precedent. Am incercat sa imi fac datoria fata de Romania si plec din functia de premier cu constiinta datoriei implinite. Tot ce a fost omeneste posibil atat eu cat si colegii mei din echipa guvernamentala am facut. Pe 6 decembrie romanii care au participat la vot au decis componenta viitorului parlament. Obiectivul pe care il am este acela de a construi o majoritate parlamentara care sa nu cuprinda PSD. Obiectivul perioadei care va urma e acela e a fi implicat in negocierile pentru formarea unui Guvern care sa ofere romanilor garantia unei directii corecte pentru Romania si garantia unei capacitati de a utiliza toate resursele pe care Romania le va avea la dispozitie in urmatorii ani", a spus Orban.

Orban a anuntat ca PNL va da un nou premier. "Guvernul va fi condus, dupa demisia mea, de un membru al Cabinetului care va fi desemnat de presedintele Romaniei. Vreau sa spun foarte clar demisia mea vreau sa arate un lucru limpede - nu ma cramponez de nicio functie. Nu pun conditii. Pentru mine interesul Romaniei e deasupra interesului PNL si deasupra intereselor mele personale. Am convingerea ca in zilele care vor urma, negocierile vor duce cu adevarat la un Guvern care sa aiba capacitatea de a face fata provocarilor cu care ne confruntam.

Le multumesc tuturor celor care au fost alaturi de noi in grelele batalii pe care le-am dus in acest an de zile. Vreau sa le transmit romanilor ca orice masura pe care am luat-o, chiar daca a generat efecte nefavorabile pentru oameni, a fost luata cu un singur scop si anume acela de a apara viata si sanatatea romanilor si locurile de munca ale romanilor. Am convingerea ca, in urmatoarele negocieri, PNL va avea capacitatea de a da un nou premier si sa realizeze coloana vertebrala pentru saltul de care are nevoie Romania", a precizat Ludovic Orban.