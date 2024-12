Parchetul General se autosesizează după declasificarea documentelor CSAT

„Sesizare din oficiu - infracțiuni electorale și spălare a banilor

Solicitare adresată procurorului șef DIICOT - în raport de indiciile privind săvârșirea unor infracțiuni aflate în competența structurii specializate de parchet, conform art.11 din OUG nr.78/2016

În continuarea comunicatului de presa din data 4 decembrie 2024, facem următoarele precizări:

În urma desecretizării și analizării documentelor care au fost prezentate în cadrul ședinței CSAT din data de 28 noiembrie 2024 privind desfășurarea procesului electoral pentru funcția de Președinte al României, astăzi, 5 decembrie 2024, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a sesizat din oficiu în baza indiciilor care relevă posibile încălcări ale legislației electorale și săvârșirea altor infracțiuni conexe.

Cercetările vizează indiciile privind săvârșirea unor infracțiuni electorale care ar fi influențat procesul de vot, prin metode precum coruperea alegătorilor, inclusiv în mediul online, cu scopul de a-i determina să voteze un anumit candidat.

Sesizarea vizează, totodată, și infracțiuni de spălare a banilor în legătură cu posibile nelegalități legate de proveniența și utilizarea sumelor de bani folosite pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale a unui candidat de către susținătorii săi.

De asemenea, sesizarea are ca obiect și comiterea unor infracțiuni informatice de competența parchetelor regulare, ca urmare a identificării unor activități în mediul online care au implicat crearea și utilizarea unor conturi false, menite să influențeze opțiunile alegătorilor, acțiuni care au avut potențialul de a afecta exprimarea corectă a voturilor în cadrul procesului electoral.

În cadrul aceluiași demers, s-a solicitat procurorului-șef al DIICOT să efectueze o analiză proprie a informațiilor existente din perspectiva sesizării din oficiu, în raport de indiciile privind săvârșirea unor infracțiuni aflate în competența structurii specializate de parchet, conform art.11 din OUG nr.78/2016", a transmis Ministerul Public.

Declasificarea documentelor

Președintele României, Klaus Iohannis, a fost de acord cu declasificarea, potrivit legii, la solicitarea instituțiilor emitente, a informațiilor prezentate de Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Ministerul Afacerilor Interne în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din data de 28 noiembrie (vezi și: Klaus Iohannis a desecretizat și publicat documentele din CSAT despre campania lui Călin Georgescu - DOCUMENTE INTEGRALE).

Călin Georgescu spune că desecretizarea documentelor din ședința CSAT reprezintă o încercare a statului împotriva unui candidat, prin orice mijloace, ca să fie oprit.

„Este o disperare masivă a sistemului. Cred că este pentru prima oară în lume când se încearcă o acțiune a statului împotriva unui candidat prin orice mijloace ca să fie oprit. Desecretizarea poate ar fi trebuit să fie, poate, mă gândesc, la câți bani s-au cheltuit pe toate călătoriile donmului Iohannis, pe banii statului, care erau de fapt excursii și multe altele de acest gen. Însă, în orice caz, demonstrează din plin următorul lucru -ca să convoci CSAT-ul, mă rog, nu știu în ce măsură după foarte mult timp pentru că nu l-au convocat mai deloc sau când l-au convocat l-au convocat doar pentru înțelegele lor (doar pentru Ucraina - n.r.), eu asta am vrut să spun. Îl convoacă pentru un candidat care nu are voie să intre, de fapt, poporul român nu are voie să intre în aceste alegeri să câștige. Este o disperare masivă a sistemului care mă face să vă spun, dincolo de altceva, că situația e în felul următor: Vedeți, dreptatea lui Dumnezeu nu coincide cu dreptatea oamenilor. Eu asta nu înțeleg. E foarte important ce am spus, pentru că poporul român s-a trezit. În primul s-a trezit în conștiință. Este o trezire formidabilă, iar faptul că sistemul este în această panică ne ajută și ajută poporul român să-și ia țara înapoi. Pentru că panica nu aduce nimic. Vedeți, minciuna se grăbește. Adevărul are răbdare. Și poporul român are răbdare", spune la Realitatea PLUS, Călin Georgescu.