Paul Stănescu pareaza atacul la Marcel Ciolacu după planul încropit de Nicolae Ciucă: "Întâlnirea cu Mircea Geoană o pură întâmplare!"

PNL a anunţat că va negocia o alianţă împotriva PSD cu toate partidele de dreapta, după ce Marcel Ciolacu şi Mircea Geoană au stat la aceeaşi masă, într-un restaurant din Capitală.

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a afirmat că "a fost o întâmplare" întâlnirea între preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, şi Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, la ziua de naştere a jurnalistului Marius Tucă.

"A fost o întâmplare. Întâlnirea Ciolacu - Mircea Geoană la ziua lui Marius Tucă a fost o pură întâmplare. Marius Tucă i-a invitat la ziua lui, probabil şi vina unuia sau altuia că n-a întrebat 'dar la ziua dumitale cine mai vine?'. Dar nici nu se prea întreabă aşa ceva, până la urmă, dacă mă inviţi la ziua ta, nu întreb cine mai vine, că dacă vreau să vin, vin oricum, indiferent cine vine. Nu. Deci vă asigur la modul cel mai sincer că a fost doar o întâmplare, acum, cine a beneficiat de întâmplarea asta rămâne de văzut. Dar asta e, public sigur că se interpretează toate aste lucruri", a declarat Paul Stănescu.

In altă ordine de idei, secretarul general al PSD a menţionat că preşedintele partidului este pe primul loc în sondajele privind candidaţii la alegerile prezidenţiale şi a reafirmat că Marcel Ciolacu ar trebui să candideze pentru funcţia de preşedinte al ţării.

"Cutuma în partid a fost de fiecare dată, ştim cu toţii foarte bine, să candideze preşedintele partidului. La ora asta, domnul Ciolacu stă cel mai bine în sondaje. Dintre toţi membrii de partid, domnul Ciolacu, preşedintele partidului, este primul în sondaje (...). Domnul Ciolacu, din punctul meu de vedere, ar trebui să candideze, ăsta e punctul meu de vedere şi am spus-o public, că nu voi fi niciodată de acord să candideze o altă persoană în afara partidului, deci vrem un membru al Partidului Social Democrat. Şi domnul Ciolacu are toate calităţile ca să candideze la această funcţie, dar, sigur, trebuie să decidă dumnealui. (...) Ciolacu are multe calităţi, una dintre ele e în structura lui, un om bun, un om cu inteligenţă peste medie şi ştie bine ce are făcut în această perioadă, când şi cum îşi va anunţa candidatura la funcţia pentru preşedinţia României", a spus Paul Stănescu.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat joi că a deschis discuțiile cu partidele de dreapta pentru a-l susține la alegerile prezidențiale din iarna acestui an. Întrebat de jurnaliști dacă va sta la masă cu Elena Lasconi, Ludovic Orban și alți lideri de dreapta, Nicolae Ciucă a precizat că a deschis acest dialog.

"Am deschis dialogul punerii laolaltă a forțelor de dreapta. PNL e cea mai puternică forță de dreapta din România. (...) Am discutat permanent în această perioadă, vom continua, e o perioadă de vacanță, fiecare dintre partenerii noștri sunt plecați sau fiecare cu problemele lor, în momentul în care o să găsim o aliniere a timpului o să (... discutăm - n.r.). Putem discuta despre un proiect politic care să vizeze o linie de abordare comună a alegerilor prezidențiale, parlamentare", a spus Ciucă.

Întrebat, în continuare, dacă va cere susținere pentru candidatul Nicolae Ciucă în general sau doar pentru turul 2, președintele PNL a spus că "ambele opțiuni sunt de discutat".

Despre o guvernare cu PSD după alegerile din iarna acestui an, Ciucă a spus: "Am reiterat de fiecare dată: în acest moment e prematur, se vor încheia alegerile, vom vedea care e rezultatul, ceea ce își vor dori românii de la partidele politice. Atât timp cât intenționăm să avem o guvernare de dreapta...".

Verdicte grele la alegerile în fieful lui Paul Stănescu: au fost 'dinamitați stâlpii' PSD

Schimbări de trupe în fieful Secretarului General al PSD, Paul Stănescu. Oameni din conducerea Organizației Județene a PSD Olt au fost schimbați.

Organizaţia PSD Olt a votat, vineri, susţinerea lui Paul Stănescu pentru un nou mandat îm funcţia de Secretar General al PSD, la Congresul din 24 august şi validarea demisiei lui Emil Moţ din funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD Olt, în urma rezultatelor de la alegerile locale.

PSD Olt anunţă că vineri au avut loc lucrările Conferinţei Judeţene a PSD Olt, având pe ordinea de zi analiza rezultatelor alegerilor Locale şi Europarlamentare, stabilirea delegaţilor la Congresul din 24 august, adoptarea hotărârii privind acordarea susţinerii politice a domnului Paul Stănescu în vederea candidaturii la funcţia de Secretar General al PSD şi validarea demisiei lui Emil Moţ din funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD Olt.

"De asemenea, s-a întrunit Consiliul Politic Judeţean şi s-au validat demisiile lui Emil Moţ, din calitatea de preşedinte al PSD Slatina şi a lui Emil Popa, din funcţia de secretar executiv. Aceştia au decis să facă un pas în spate, ca urmare a rezultatului obţinut la alegerile locale şi acţiunilor ulterioare care au dăunat reputaţiei organizaţiei judeţene", precizează filiala PSD Olt, potrivit news.ro.

Deputatul Marius Iancu şi subprefectul Cosmin Floreanu au fost validaţi ca preşedinte interimar al PSD Slatina, respectiv secretar executiv interimar.

Fostul viceprimar al Slatinei, Vîlceleanu Gigi Ernes, a fost demis

"În plus, s-a hotărât ferm asupra excluderii, din PSD, a lui Vîlceleanu Gigi Ernes pentru acţiunile reprobabile, care contravin principiilor de transparenţă, integritate şi respect faţă de cetăţeni şi care au adus grave prejudicii de imagine organizaţiei judeţene", mai arată filiala social-democrată.

Preşedintele organizaţiei judeţene, Marius Oprescu a cerut validarea deciziilor imperative luate în această perioadă şi a apreciat implicarea edililor pentru obţinerea rezultatelor de top, trecând în revistă performanţele acestui scrutin:

"Locul doi pe ţară, la câteva zeci de sutimi de locul I, cu 58,59% în creştere faţă de acum patru ani, poziţie de top obţinută datorită energiei, forţei şi determinării pe care le-au demonstrat în această campanie, care au făcut din PSD Olt o organizaţie mai puternică, mai vizibilă şi mai importantă!

95 de primari social democraţi care fac din PSD Olt o forţă, cu un cuvânt important de spus în ecuaţia electorală, datorită echipei frumoase pe care am construit-o împreună, în ani de muncă, frământări şi soluţii", a spus Preşedintele organizaţiei judeţene, Marius Oprescu.

PSD Olt precizează că la Conferinţa Judeţeană a fost prezent şi senatorul de Olt, secretar general al PSD, Paul Stănescu, care le-a mulţumit edililor pentru efortul susţinut şi rezultatele frumoase obţinute la alegerile din această vară.

"Le mulţumesc cetăţenilor din judeţul Olt, pentru că au fost alături de noi. Aceasta înseamnă că există un respect reciproc între organizaţia PSD Olt şi cetăţenii judeţului nostru.", a spus Stănescu.