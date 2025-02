Pavel Popescu s-a dus la Munchen și l-a luat la rost pe trimisul special al lui Trump. Victor Ponta cere revocarea sa din funcție

Vicepreşedintele ANCOM, liberalul Pavel Popescu, l-a chestionat, la Conferinţa pentru securitate de la Munchen, pe emisarul special al preşedintelui SUA Donald Trump pentru Ucraina, Keith Hellogg.

pe tema contradicţiei dintre solicitarea SUA de a creşte cheltuielile pentru apărare şi susţinerea exprimată de Washington faţă de partidele de extremă dreapta, care se opun unor astfel de cheltuieli. Deputatul PSD Victor Ponta a cerut ca PNL să exprime un punct de vedere faţă de afirmaţiile lui Pavel Popescu şi să înceapă procedura de revocare din funcţie. "De cand un vicepreşedinte ANCOM exprima politica externa a Romaniei??", întreabă Victor Ponta într-o postare pe Facebook.

Prezentăm dialogul dintre Pavel Popescu şi Keith Kellogg:

"Pavel Popescu: Gen Kellogg, îmi amintesc intalnirea pe care am avut-o acum 2 ani, când am discutat despre aceste subiecte. În primul mandat al lui Donald Trump, preşedintele Trump a spus multe lucruri neplăcute pentru Europa. A spus multe lucruri neplăcute pentru Europa. Ne place sau nu, a avut dreptate în multe privinţe, lucruri pe care trebuie să le facem bine. Trebuie să recunoaştem asta. În a doua administraţie Trump, vedem acelaşi stil, vedem acelaşi tip de solicitări.

Dar vedem ceva, un elefant în încăpere. Vedem o paralelă cu aceleaşi solicitări din prima administraţie, semne directe şi indirecte de susţinere a partidelor de extremă dreapta în Europa. Care, apropo, votează, în parlamentele noastre, împotriva cheltuielilor militare. În ţara mea, candidatul prezidenţial, şi eram preşedintele Comisiei de securitate naţională şi apărare care a votat pentru cheltuieli de 6,5 miliarde de dolari pt avioanele F35 pentru apărarea ţării, în cadrul parteneriatului strategic. În ţara mea, un candidat a vorbit împotriva parteneriatului, spunând că este un lucru foarte rău să cheltui bani pentru avioanele F35 pentru apărarea noastră.

Întrebarea mea este: Cum trataţi acest tip de naraţiune, în timp ce încercaţi să convingeţi Europa, şi sunt de acord, ar trebui să fim convinşi să facem mai mult, sunt un mare susţinător al acestui lucru, dar cum veţi trata această provocare, în timp ce susţineţi vocile care au fost votate pentru că nu vor să cheltuie aceşti bani pentru apărare?

Kellogg: Când vorbiţi despre astfel de probleme, aceasta este problema dumneavoastră, nu a noastră. Acelaşi lucru s-a întâmplat astăzi cu o problemă paralelă, când am fost întrebat despre alegerile ucrainene. Aceasta este problema poporului ucrainean. Acesta este motivul pentru care, într-o democraţie, aveţi şansa de a vota în această privinţă. Unul dintre fondatorii Constituţiei noastre, Benjamin Franklin, a fost, venind de la convenţia constituţională, a fost întrebat "Ce ne oferiţi?". Răspunsul a fost: "O republică pe care o puteţi păstra". Aceasta este o întrebare pe care trebuie să o puneţi fiecăruia dintre voi în naţiunile voastre. Nu este o întrebare pe care să o puneţi Statelor Unite. Fiecare trebuie să se implice de partea sa. Voi o faceţi, noi o facem, dar la aceasta trebuie să răspundeţi singuri"

Victor Ponta cere revocarea lui Pavel Popescu

Victor Ponta: Este pozitia lui Pavel Popescu sustinuta de PNL si de Presedintele Interimar Ilie Bolojan? / Să se sa declanseze procedura de revocare din functie!

Statul Roman este in disolutie - si trebuie schimbat din temelii ; iar "idiotii utili" ai lui Soros afectează grav interesul suveran al Romaniei si parteneriatul strategic cu SUA ! Am ajuns sa ne reprezinte Tara la Conferinta pentru Securitate de la Munchen Pavel Popescu ?? Pozitia oficiala a Romaniei este de a critica si "certa" SUA si Administraţia Trump ?? De cand un vicepreşedinte ANCOM exprima politica externa a Romaniei?? De cand se ocupa un vicepreşedinte ANCOM de cheltuielile militare ale Romaniei sau de ce candidati politici sustine Administratia Americana?? Este pozitia lui Pavel Popescu sustinuta de PNL si de Presedintele Interimar Ilie Bolojan? ", a scris Ponta.

El cere revocarea lui Pavel Popescu de la conducerea ANCOM.

"In calitatea mea de Membru al Parlamentului Romaniei ( sub a carui autoritate si control functioneaza ANCOM) solicit de urgenta Presedintelui PNL Catalin Predoiu si Presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor sa declanseze procedura de revocare din functie! Cred ca restructurarea Administratiei publice din Romania poate sa inceapa maine cu desfiintarea unei sinecuri politice absolut inutila - a doua functie de vicepreşedinte al ANCOM ( creata special pentru PNL Pavel Popescu) - daca Dl Bolojan chiar vrea restructurare si reducerea posturilor sa inceapa cu un exemplu din PNL - nu cu oamenii amarati si fara pile pe care s-au năpustit in mod populist in ultima perioada!", a sfirmat Ponta.