Planul industrial Ciolacu, noi măsuri de miliarde de lei pentru zeci de companii românești (P)

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat lansarea a trei noii scheme de ajutor de stat în cadrul Planului Industrial privind mari investiții strategice, asumat la preluarea guvernării. Noile programe, cu o valoare totală de peste 8,75 miliarde de lei, sunt conforme cu măsurile propuse în Planul Draghi pentru creșterea competitivității industriale a economiei europene.

Zeci de companii românești din marea industrie sunt noile beneficiare ale modelului economic bazat pe investiții, introdus de Guvernul condus de Marcel Ciolacu.

"Astăzi în ședința Coaliției de guvernare am decis să facem pași importanți pentru finalizarea schemei de sprijin pentru Marile Investiții Strategice din industria prelucrătoare și a celei care stă la baza Programului de Sprijin pentru Marea industrie din România - metalurgie, siderurgie și industria chimică", a anunțat Premierul Marcel Ciolacu prin intermediul rețelelor sociale.

Aceste măsuri urmează să fie completate și de o a treia schemă de ajutor de stat pentru companii care implementează investiții în producția de materii prime industriale.

"Aceste trei programe de sprijin sunt conforme cu măsurile propuse în Planul Draghi pentru creșterea competitivității industriale a economiei europene. Cele trei scheme de ajutor înseamnă creșterea producției industriale și a PIB prin investiții, reducerea deficitului balanței comerciale, crearea de noi locuri de muncă bine plătite, precum și decarbonizarea proceselor de producție și creșterea eficienței energetice", a punctat Premierul.

Peste 2,5 miliarde de lei vor susține investițiile din industria prelucrătoare

Prima măsură de sprijin vizează investiții strategice care se vor concretiza în reindustrializarea industriei prelucrătoare și stimularea investițiilor în capacități noi de producție, în zonele mai puțin dezvoltate ale țării.

"Prima componentă a #Planului pentru Investițiile Strategice în industria prelucrătoare presupune o schemă de ajutor de stat de 500 de milioane de euro și facilități fiscale pentru investiții de peste 150 de milioane de euro, care creează în mod direct minim 250 de locuri de muncă și se dezvoltă în regiunile cu un PIB/locuitor sub media națională", a precizat Marcel Ciolacu pe pagina de Facebook.

Companiile din marea industrie vor beneficia de 5 miliarde de lei în cadrul unui program de sprijin multianual

Un al doilea program din Planul Industrial Ciolacu vizează companiile din metalurgie și industrie chimică și este aliniat măsurilor propuse în Planul Draghi pentru creșterea competitivității industriale a economiei europene. Beneficiarii acestuia vor primi un sprijin de până la 100 de milioane de euro pentru reducerea emisiilor și eficiența energetică a activității.

"A doua componentă a Planului industrial este Programul Național de Sprijin pentru Marea Industrie din România - o schemă de ajutor de stat de 1 miliard de euro (5 miliarde de lei) pe 6 ani, pentru decarbonizarea proceselor de producție și eficiență energetică. Un număr estimat de 30 de companii din metalurgie și industria chimică vor primi un sprijin de până la 100 de milioane de euro per beneficiar. Sunt companii care vor implementa investiții cu costuri eligibile de minimum 8 milioane de euro, care reduc cu 40% emisiile directe de gaze cu efect de seră din instalațiile industriale și/sau reduc cu cel puțin 20% consumul de energie în instalațiile industriale în raport cu activitățile sprijinite. Finanțarea schemei de ajutor de stat se realizează majoritar din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente României, iar investiția trebuie menținută 5 ani de la data finalizării acesteia", a punctat Marcel Ciolacu.

Construcții de locuințe și lucrări de infrastructură cu produse românești, o prioritate pentru Marcel Ciolacu

Programul de investiții vizează și producția de materii prime industriale, reconfirmând angajamentul Premierului, exprimat și în programul prezidențial, că România viitorului înseamnă, în primul rând, o țară puternică economic.

"Avem nevoie de oțel românesc, de alte materiale de construcție pentru a construi autostrăzi și locuințe cu produse românești.care produce oțel și alte materiale de construcție pentru a construi autostrăzi și locuințe cu produse românești...A treia componentă presupune o schemă de ajutor de stat de 1,25 de miliarde de lei pentru 15 companii care implementează investiții în producția de materii prime industriale (țevi, profile, bare, aluminiu, cupru etc.)", a anunțat Marcel Ciolacu.