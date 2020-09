PNL ataca la CCR legea bugetului: "PSD a dat foc Romaniei. Consecintele se vor vedea curand"

Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a anuntat intr-un comunicat de presa ca daca legea privind rectificarea bugetara modificata de PSD va trece de votul parlamentarilor, PNL va ataca legea la Curtea Constitutionala. Deputatul liberal sustine ca prin amendamentele social democratilor, printre care majorarea cu 40% a pensiilor si cresterea salariilor profesorilor, PSD "a dat foc Romaniei", angajand cheltuieli de 65 de miliarde de lei.

"Intr-o singura sedinta, cea reunita a comisiilor de buget-finante, din Camera Deputatilor si Senat, un PSD ilegitim, dar inca numeros, a angajat cheltuieli in valoare de circa 65 miliarde de lei, adica aproximativ 6,5% din PIB-ul national. (...) Tunul pe care PSD il da Romaniei loveste in siguranta fiecarui cetatean, pentru ca azi PSD a dat foc Romaniei. Consecintele se vor vedea curand in evaluarile agentiilor de rating. PNL va ataca la CCR toate proiectele cu impact bugetar, fara sursa de finantare, care pun in pericol stabilitatea economica a Romaniei. PSD, numele tau este iresponsabilitate!", sustine liderul deputatilor PNL.

Roman a explicat si motivul pentru care liberalii au lipsit din comisiile in care PSD a modificat legea bugetului de stat. "Toate celelalte partide parlamentare (PNL, USR, UDMR, Pro Romania si minoritati nationale) au boicotat spectacolul sinistru pus in scena de Marcel Ciolacu si compania. Dupa esecul motiunii de cenzura, este a doua oara in doar o luna de zile, cand PSD devine nefrecventabil pentru intreg Parlamentul. PSD nu ar fi putut obtine cele 20 de voturi necesare unui raport de adoptare, fara "votul de aur" al proaspatului om de stanga, Varujan Vosganian", a precizat Florin Roman.

Parlamentarii din comisiile reunite de buget finante au votat miercuri pentru majorarea pensiilor cu 40%. Au fost 20 de voturi pentru si un singur vot impotriva, cel al deputatului USR, Claudiu Nasui. De asemenea, a fost abrogat amendamentul prin care cresterea salariilor profesorilor este amanata pana in 2021. Si in cazul acestui amendament, daca legea trece de votul din plen, programat saptamana viitoare, intra in vigoare legea care prevede majorarea salariilor profesorilor de la 1 septembrie 2020.

O alta modificare la legea bugetului de stat este alocarea unei sume de 400 de milioane de lei pentru programul Start Up Nation. Nu in ultimul rand, in comisii au fost crescute cu 1,5 miliarde de lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2020 pentru finantarea cheltuielilor bugetelor locale. Astfel, cuantumul prevazut de guvern la 2,1 miliarde a fost majorat la 3,6 miliarde de lei.