Președintele Adrian Veștea face pârtie pentru turismul regional

Un alt mare proiect prinde contur datorită președintelui Adrian Veștea: turism regional cu toate facilitățile și confortul unei țări europene. Domeniul schiabil Brașov este cel mai modern și mai important din România, fiind una din prioritățile președintelui Adrian Veștea.

Turismul în era schimbărilor climatice ne va obliga să preluăm turismul din Sudul Europei este viziunea de profesionist de top a președintelui Adrian Veștea. Vacanțele de vară a zeci de mii de turiști s-au transformat în ultimii ani într-un coșmar după ce au fost evacuați din insulele grecești. Dealtfel mai tot litoralul mediteranean a devastat de incedii, acesta fiind un semnal că industria turistică din Europa trebuie să se adapteze rapid la realitățile schimbărilor climatice.

Valul de temperaturi caniculare a forțat autoritățile elene să interzică accesul pe Acropole în Atena iar turiștii de pe insula italiana Sardinia au fost mutați mai în interiorul insulei. Valurile de căldură pot „reduce atractivitatea sudului Europei ca destinație turistică pe termen lung sau, cel puțin, pot reduce cererea pe timpul verii", a anunțat luni Moody's Investors Service, preluat de Bloomberg. Un studiu citat de aceeși prestigioasă Bloomberg, publicat recent, prognozează că în 2050, Madridul se va asemăna cu orașul din Africa de Nord, Marrakech (Maroc), temperaturile din Londra vor fi apropiate de cele de acum din Barcelona, iar Stockholm va semăna cu Budapesta din punct de vedere climatic.

Aceasta ar reprezenta o schimbare tectonică pentru industria europeană a turismului, care are o contibuție de 2.000 miliarde de euro la PIB-ul UE în 2023, și ar modifica traseele turistice într-un mod care va afecta unele țări din sudul Europei.

Probabil că industria ospitalității să nu fi luat în considerare pe deplin acest lucru. „Există o parte destul de mare a industriei care tocmai se trezește", ne-a declarat președintele Adrian Veștea.

Profesionistul Adrian Veștea consideră în acest sens că "nu doar turismul european va avea de suferit de pe urma schimbărilor climatice. O vară cu o secetă extremă și caniculară, exacerbată de schimbările climatice dă dureri de cap suplimentare întreprinderilor din întreaga Europa, punând afacerile în dificultate într-un moment în care fiecare factor contează. Acest lucru se adaugă la nivelul de risc. În acest sens vom avea ca provocare majoră, preluarea de către țara noastră a turismului din sudul Europei ca și pe cel mediteraneean".

"We connect the sky with skiing!"- marcă înregistrată Adrian Veștea

Conectivitatea sporită va poziționa regiunea Brașovului nu doar ca o destinație de weekend la nivel național, ci ca o destinație europeană, oferind cu adevărat potențial agroturismului și proiectelor pentru zonele izolate ale județului. Cel mai bun exemplu este accesul facil al turiștilor internaționali la trasee precum Via Transilvanica. Traseul intră în județul Brașov dinspre satul mureșan Archita şi continuă prin satele brașovene Beia, Roadeş, comuna Bunești Criț, ieşind din nou spre Mureș către Saschiz.

Domeniul schiabil din județul Brașov este al doilea mare beneficiar al proiectelor de infrastructură pe care Adrian Veștea le are în plan în noul mandat. Datorită aeroportului, Brașovul se aliniază la marile atracții de iarnă, alături de zone precum Innsbruck care sunt deservite de aeroporturi regionale. Prezența aeroportului va deschide drum și pentru evenimente culturale internaționale. Așa cum Sibiu a atras Festivalul Internațional de Teatru, așa cum Cluj are TIFF- Transilvania International Film Festival, așa noul culoar de zbor e un culoar de accelerare pentru evenimente culturale de amploare, ținând cont că Brașovul are tradiție cu evenimente internaționale precum Cerbul de Aur.

"Dragi brașoveni, mă adresez vouă nu doar ca un simplu candidat, ci ca un brașovean care își dorește să vadă acest oraș și județ strălucind în toată splendoarea sa. Sunt Adrian Veștea și am visat întotdeauna la un Brașov mai bun și ca la o destinație de referință pentru turismul european!"

