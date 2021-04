Premiera in Justitie: Un politician cunoscut ramane fara averea pe care n-o poate justifica!

Curtea de Apel Cluj a decis sa ii fie confiscata primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, suma de 2,7 milioane de lei intrucat nu poate justifica provenienta acestor bani. Banii trebuie sa ajunga la statul roman.

Decizia instantei a fost luata in urma sesizarii venite din partea Comisiei pentru Controlul Averilor de pe langa Curtea de Apel Cluj. "Admite sesizarea formulata de Comisia pentru Controlul Averilor de pe langa Curtea de Apel Cluj prin Ordonanta nr. 2/2019, privind pe petenta ANI in contradictoriu cu intimatii Chereches Catalin si Statul Roman prin MFP. Constata ca dobandirea sumei de 2.685.708,318 lei nu are caracter justificat si dispune obligarea intimatului Chereches Catalin la plata acestei sume in favoarea Statului Roman, prin MFP, in termen de 60 de zile de la ramanerea definitiva a sentintei. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, calea de atac urmand a fi depusa la Curtea de Apel Cluj, Sectia a III-a de contencios administrativ si fiscal. Pronuntata in data de 09.04.2021, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei", se arata in minuta instantei.

Decizia nu este definitiva. In iulie 2019, Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in valoare de peste 2,7 milioane de lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Catalin Chereches in perioada 26 iunie 2012 - 31 decembrie 2017. ANI a sesizat apoiComisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Cluj pentru a verifica averea primarului. Catalin Chereches mai este judecat si in alte doua dosare de coruptie. Chereches este la al treilea mandat de primar.