Premierul Viorica Dancila, anunt, despre scrisoarea trimisa de Frans Timmermans

Premierul Viorica Dancila a declarat, astazi, ca i se pare nepotrivit faptul ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a trimis autoritatilor romane o noua scrisoare, in momentul in care mai sunt doua saptamani pana la alegerile europarlamentare.

"Nu am raspuns inca domnului Frans Timmermans, dar pentru mine exista o dezamagire. Este pentru prima data - si in noua ani cat am stat la Bruxelles in calitate de europarlamentar am vazut multe Comisii Europene -, dar mie mi se pare ca acum se actioneaza politic si, in momentul in care mai sunt doua saptamani pana la alegeri, sa trimiti o astfel de scrisoare Guvernului Romaniei mi se pare nepotrivit. O sa explic de ce am facut aceasta afirmatie. Guvernul Romaniei nu a luat nicio decizie pe Justitie, deci nu se poate imputa Guvernului Romaniei ca a luat o decizie legata de ce se reproseaza in scrisoare. Al doilea lucru, Parlamentul Romaniei este legislativul, este ales prin votul cetatenilor, este dreptul Parlamentului Romaniei sa legifereze si asta a facut, iar ca sa ceri Guvernului sa intervina pe legi pe care le-a dat Parlamentul iar nu se poate, pentru ca stim ca trebuie sa avem separarea puterilor in stat. Noi suntem Executiv, nu putem sa intervenim pe legislatie data de Parlament", a precizat Viorica Dancila, aflata intr-o vizita in judetul Prahova.

Premierul a adaugat ca ii va raspunde prim-vicepresedintelui Timmermans si va cere ca romanii sa fie tratati in mod corect si sa fie respectati ca si ceilalti cetateni din UE.

"Vorbeste despre ridicarea MCV. Da, stiu ca, daca activez articolul 7, nu poate sa existe MCV, dar in scrisoare mai vorbeste domnul prim-vicepresedinte Frans Timmermans despre un mecanism care sa se aplice Romaniei. Despre acest mecanism am mai avut discutii in cadrul Parlamentului European, mi se pare chiar grupul ALDE a venit cu o propunere, un mecanism pe criterii precise, pe criterii corecte, care sa se aplice tuturor statelor membre. Tocmai vorbeam de dublu standard si vedem ca acesta se incearca sa fie aplicat din nou. Am sa ii raspund domnului prim-vicepresedinte Timmermans si o sa cer ca tara mea si romanii din aceasta tara sa fie tratati in mod corect si sa fie respectati ca si ceilalti cetateni din UE. Mi se pare o abordare care nu este corecta. Mecanismul de Cooperare si Verificare este aplicat doar pentru Romania si Bulgaria. Sa nu uitam, Croatia a intrat in urma noastra, nu are acest mecanism. Pentru a avea o Europa puternica si unita pe care ne-o dorim noi toti, ca suntem proeuropeni, trebuie sa dam incredere cetatenilor din toate statele membre, din Romania, ca sunt tratati in mod corect si in mod egal", a afirmat premierul.

Comisia Europeana a confirmat luni ca prim-vicepresedintele Frans Timmermans le-a trimis autoritatilor romane o noua scrisoare in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile referitoare la statul de drept in Romania. Scrisoarea este adresata presedintelui Klaus Iohannis, presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierului Viorica Dancila.

"Principala ingrijorare se refera la evolutiile care interfereaza cu independenta sistemului judecatoresc si combatarea eficienta a coruptiei, inclusiv protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene si in special amendamentele recent adoptate la Codurile penale ce risca sa creeze o situatie de impunitate de facto pentru infractiuni. Posibila legislatie care permite apelurile extraordinare ar agrava suplimentar situatia statului de drept. Daca nu sunt adoptate rapid imbunatatirile necesare sau daca sunt luate alte masuri negative, precum promulgarea ultimelor amendamente la Codurile penale, Comisia va activa fara intarziere cadrul pentru protejarea statului de drept si va suspenda Mecanismul de Cooperare si Verificare. De asemenea, Comisia isi rezerva atributiile de gardian al Tratatelor si nu va ezita sa lanseze rapid procedura de infringement daca este necesar. Obiectivul Comisiei ramane de a ajuta autoritatile romane sa gaseasca solutii privind problemele statului de drept. Comisia ramane pregatita sa se angajeze intr-un dialog constructiv si activ cu autoritatile romane si sa lucreze impreuna pentru o Romanie mai puternica in Uniunea Europeana", a declarat purtatorul de cuvant al CE Margaritis Schinas Schinas.