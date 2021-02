Primarita din Neamt acuzata de viceprimar ca i-a dat un pumn si i-a rupt maxilarul

Viceprimarul unei comune din judetul Neamt o acuza pe primarita ca l-a lovit cu pumnul si ca i-ar fi rupt maxilarul. Totul ar fi pornit de la un document, sustine barbatul. Incidentul s-a produs in Primaria Grinties, ambii solicitand ajutorul ambulantei.

Viceprimarul Alin Cretu, de la Pro Romania, sustine ca a fost lovit cu pumnul in fata in momentul in care a incercat sa ridice o hartie rupta si aruncata la cosul de gunoi de primarita liberala a comunei. Barbatul mai spune ca ar fi vorba despre un document vechi de doi ani despre mai multe parcele de padure.

"Am primit o singura lovitura cand incercam sa recuperez un document. Probabil, am fisura de maxilar. Ma doare foarte tare si nu pot deschide gura decat foarte putin. Ea a rupt documentele, le-a aruncat in cos, eu m-am aplecat sa le iau si am fost lovit cu pumnul in fata. Doamna reactioneaza foarte vulcanic, pentru mine este doar a treia zi de munca, nu am stiut (...)", a declarat Alin Cretu.

"Este vorba despre un document cu probleme, niste parcele de padure de la Ocolul silvic, din cate am inteles. Este un document din 2019. Eu am solicitat documentul, il studiam si a venit si mi l-a smuls din mana. M-am dus dupa ea, cred ca a aruncat hartiile". Viceprimarul a sunat la 112, dar ambulanta care a venit a luat-o pe primarita. Alin Cretu anunta ca va face plangere penala si ca va solicita proba cu detectorul de minciuni.