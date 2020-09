PSD rămâne partidul cu cei mai mulţi primari. PNL, scor istoric. PMP a luat mai mult decât Alianţa USR PLUS

PSD rămâne cel mai mare partid in ţară raportat la numărul de primari. Social-democraţii numără peste 1.400 de edili, cu aproape 300 mai puţin ca în 2016. PNL a scos cel mai bun scor din ultimii 30 de ani la alegerile locale: peste 1.200 de primari, cu 100 mai mult decât în urmă cu patru ani. Alianţa USR PLUS, în ciuda unor victorii spectaculoase, a câştigat doar 45 de localităţi, arată numărătoarea paralelă a partidelor.

Câte primării a obţinut fiecare partid după numărătoarea paralelă realizată de formaţiuni:

1. PSD - 1.438 de primari (PSD avea aproape 1.700 de edili înainte de alegerile locale).

2. PNL - 1.237 de primari (PNL număra aproape 1.100 de primari aleşi în 2016).

3. UDMR - 199 de primari (maghiarii aveau 195).

4. PMP - 50 de primari.

5. USR PLUS - 45 de primari.

6. ProRomânia - 35 de primari.

7. ALDE - 15 primari.

PSD şi PNL şi-au împărţit aproape egal reşedinţele de judeţ la alegerile locale 2020. Alianţa USR PLUS numără doar patru mari primării în afara Capitalei, însă victoriile sunt prestigioase: au fost obţinute exact în fiefuri PNL şi PSD. Oltenia rămâne roşie, în timp ce liberalii au reuşit să-şi conserve vestul ţării şi, în plus, să recâştige o parte din Moldova.

Cine a câştigat reşedinţele de judeţ

1. Alba Iulia - Gabriel Pleşa (USR PLUS)

2. Arad - Călin Bibarţ (PNL)

3. Piteşti - Cristian Gentea (PSD)

4. Bacău - Lucian Stanciu Viziteu (USR PLUS)

5. Oradea - Florin Birta (PNL)

6. Bistriţa - Ioan Turc (PNL)

7. Botoşani - Cosmin Andrei (PSD)

8. Braşov - Allen Coliban (USR PLUS)

9. Brăila - Marian Dragomir (PSD)

10. Buzău - Constantin Toma (PSD)

11. Reşiţa - Ioan Popa (PNL)

12. Călăraşi Marius Dulce (PSD)

13. Cluj-Napoca - Emil Boc (PNL)

14. Constanţa - Vergil Chiţac (PNL)

15. Sfântu Gheorghe - Antal Arpad (UDMR)

16. Târgovişte - Cristian Stan (PSD)

17. Craiova - Lia Olguţa Vasilescu (PSD)

18. Galaţi - Ionuţ Pucheanu (PSD)

19. Giurgiu - Adrian Anghelescu (PNL)

20. Târgu Jiu - Marcel Romanescu (PNL)

21. Miercurea Ciuc - Korodi Attila (UDMR)

22. Deva - Florin Oancea (PNL)

23. Slobozia - Dragoş Soare (PNL)

24. Iaşi - Mihai Chirica (PNL)

25. Baia Mare - Cătălin Cherecheş (independent)

26. Drobeta-Turnu Severin - Marius Screciu (PSD)

27. Târgu Mureş - Soos Zoltan (UDMR)

28. Piatra Neamţ - Andrei Carabelea (PNL)

29. Slatina - Emil Moţ (PSD)

30. Ploieşti - Andrei Voloşevici (PNL)

31. Satu Mare - Kereskenyi Gabor (UDMR)

32. Zalău - Ionel Ciunt (PSD)

33. Sibiu - Astrid Fodor (FDGR)

34. Suceava - Ion Lungu (PNL)

35. Alexandria - Victor Drăguşin (PSD)

36. Timişoara - Dominic Fritz (USR PLUS)

37. Tulcea - Ştefan Ilie (PNL)

38. Vaslui - Vasile Pavăl (PSD)

39. Râmnicu Vâlcea - Mircea Gutău (Partidul Ecologist)

40. Focşani - Cristi Misăilă (PSD)