Purtătorul de cuvânt al PSD: „Decizia coaliției este de a amâna majorarea salariilor demnitarilor!”

Decizia coaliției este de a proroga majorarea salariilor demnitarilor, declară la RFI purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea. "Dacă lucrurile vor merge greu, pentru că va continua războiul din Ucraina, eu nu cred că vor crește vreodată salariile demnitarilor, însă într-o perioadă de prosperitate, de ce nu?", spune senatorul.

Salariile demnitarilor au fost majorate de Parlament. Ei ar urma să primească sute de lei în plus pe lună. USR a contestat această măsură la Curtea Constituțională. Radu Oprea precizează că "dacă vorbim despre salariile demnitarilor, decizia din coaliție este de prorogare a acestui termen. Legea cadru 153 prevede pentru salariile primarilor, salariile demnitarilor, dacă vreți și a celorlalte persoane din sistemul bugetar un sistem de coeficienți care se înmulțesc cu salariul minim brut pe țară. În cazul primarilor, de exemplu, din 2019 această cifră nu a mai fost modificată și sigur că și ei sunt afectați, cum este afectată toată populația României, de majorările din ultima perioadă. De aceea, în Parlament s-a considerat că este corect ca acest salariu minim brut pe țară să fie reactualizat la valoarea din 2021. Pentru a nu fi declarată neconstituțională o lege, trebuie ca ea să se adreseze tuturor celor asupra cărora legea are efect. Pe cale de consecință, toate anexele și anexa C și anexa A și anexa B, acolo unde sunt și salariile demnitarilor, au trebuit să fie supuse aceluiași regim, dar decizia din coaliție este ca în cazul demnitarilor, termenele să fie prorogate. Deci salariile demnitarilor nu vor crește".