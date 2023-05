Rareș Bogdan după decizia instanței impotriva CNA referitor la Realitatea Plus: "Atrag atenția CNA că nu asta e metoda prin care să abordeze presa!"

Europarlamentarul Rares Bogdan a comentat dupa ce Realitatea Plus nu a mai trebuit sa isi suspende emisia pentru 10 minute, joi, asa cum a decis CNA dupa ce Curtea de Apel a decis sa suspende decizia CNA.

„Va felicit! E mare lucru ca un actionar sa lase o vedeta a postului sa-si faca treaba. Eu am fost lasat timp de 10 ani si ma bucur Anca fiindca si tu esti lasata. CNA nu si-a inteles menirea lui de atunci. Si cand eram eu realizator, CNA voia sa-mi puna calusul la gura, sunt aceiasi oameni. El nu este facut sa apere politicieni, partide sau guverne, ci interesele cetateanului. Daca eu as fi procedat cum procedeaza alti politicieni, eu trebuia sa fac plangeri pentru ca s-au luat de mine si de familia mea. Este rolul presei sa tracaseze politicianul.Lupta in continuare, Anca! Tin minte ca am luat cea mai mare amenda din istoria televiziunii, 2 miliarde de lei. Patronii, aceiasi de acum, au fost obligati sa plateasca amenda, ca sa o putem ataca in instanta. Aceste decizii impovareaza un post de televiziune.Piata de publicitate este restransa si nu isi poate plati angajatii si alte cheltuieli si sa blocheze sute de mii de euro in procese care dureaza cativa ani de zile. Politicienii trebuie sa inteleaga ca, sa raspunzi la intrebarile jurnalistilor si sa nu-i sfidezi, e cea mai buna metoda.In 34 de ani de libertate, politicienii nu au castigat lupta cu presa, pentru ca ea este sustinuta de oameni. Asta iti da forta sa mergi inainte. Cand intri in spatiul public, iti asumi si bune si rele, dar trebuie sa incerci sa-ti faci treaba bine. Atata timp cat intrebi si nu raspunde nimeni, esti absolvit de orice raspundere.Atrag atentia CNA ca nu asta e metoda prin care sa abordeze presa. Ma uit la audiente si vad ca Realitatea Plus este in Top 3. Astfel de mesaje atrag atentia asupra postului, pe tine Anca te intaresc astfel de chestii, iar CNA va trebui sa gaseasca altfel de abordari. Este greu sa reglementezi o piata a presei daca nu ai avut legatura cu acest domeniu. CNA trebuie sa fie un for compus doar din oameni care au lucrat in media cel putin 5 ani. Eu, am lucrat 15 ani in presa si mi-e mult mai usor sa inteleg, chiar si campanii impotriva mea", a declarat Rares Bogdan.