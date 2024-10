Rareș Bogdan: "Mi-e frică de un PSD în care Mihai Tudose ar fi ministru de Interne!"

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a afirmat că liberalii sunt despărţiţi de PSD din punct de vedere politic, dar a precizat că nu poţi scoate miniştrii de la guvernare deoarece acest lucru ar duce la o criză majoră, cu atât mai mult cu cât premierul Marcel Ciolacu a anunţat că în acest caz şi-ar depune mandatul.

Rareş Bogdan a adăugat că îi este frică de un PSD în care europarlamentarul Mihai Tudose ar fi ministru de Interne sau Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării. Rareş Bogdan a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, dacă i-a plăcut în ultimii trei ani cu PSD. „Nu. Nu mi-a plăcut. Mie ştiţi că nu mi-a plăcut, dar în acelaşi timp am înţeles situaţia şi n-am comentat prea mult decât în intern şi din când în când mai răbufneam şi în zona externă, inclusiv la dumneavoastră în emisiune", a afirmat Rareş Bogdan. El a fost întrebat dacă PNL se desparte de PSD pe ultima sută de metri.

„Suntem despărţiţi. Noi suntem despărţiţi de PSD din punct de vedere politic. Nu mai avem niciun fel de treabă cu domniile lor. Noi nu participăm la şedinţele de coaliţie, nici nu au mai fost şedinţe de coaliţie. Am desemnat un singur om din conducerea executivă de cinci persoane pentru a reuşi să păstreze strict legătura tehnică la nivelul eşaloanelor 2-3 şi la nivelul specialiştilor departamentelor noastre cu cei din PSD, pentru buna guvernare. Aşa cum am luat decizie extrem de clară. Nu mai vrem niciun fel de colaborare cu Partidul Social Democrat, dar azi, înainte cu două luni de alegeri, să scoţi miniştrii de la guvernare e o situaţie care duce la o criză majoră, pentru că, de asemenea, Marcel Ciolacu a anunţat că dacă noi ieşim de la guvernare, imediat îşi va depune mandatul, asta înseamnă o criză pentru România", a explicat prim-vicepreşedintele PNL. Rareş Bogdan a declarat că liberalii îşi promovează măsurile în Parlament şi nu mai colaborează cu social-democraţii.

„Nu colaborăm cu ei, îi torpilăm şi ne promovăm toate măsurile noastre în Parlament, blocăm măsurile lor, am anunţat exact care sunt interesele pentru Partidul Naţional Liberal, care sunt interesele românilor, continuăm negocierile la Bruxelles, unde situaţia nu este cea mai roz pentru România, după cum ştiţi cunosc destul de bine ce se întâmplă acolo, iar tranşa trei este în continuare blocată din cauza plafonului pe care noi nu vrem să-l aplicăm. Deci nu vom scădea plafonul de la 500.000 la 80.000 de euro aşa cum e trecut în PNRR şi ar fi o condiţionalitate, adică preferăm chiar blocarea acelei sume din interiorul tranşei de 2,6 miliarde. E vorba de blocarea a 500 de milioane în cazul în care nu aplicăm acea măsură de reducere a pragului la micro-întreprinderi. Noi considerăm că deja l-am redus de la 1 milion la 500 de mii, că am introdus acele măsuri de la 1 la 3%, am introdus chestiunea cu C.A.S.S., a angajat un plus şi nu putem să punem presiune tot pe mediul privat", a mai declarat Rareş Bogdan.

El a mai fost întrebat care este atmosfera în PNL şi dacă liberalii vor mai degrabă să rămână la guvernare cu PSD sau sunt şi voci care cer o ieşire de la guvernare. "Sunt şi voci care au spus că ar trebui o retragere totală de la guvernare. Sunt nişte riscuri. Eu cunosc bine PSD, am fost specializat pe acest partid şi cunosc capacitatea lui enormă de a captura instituţii ale statului şi de a le folosi. Noi, liberalii, din punctul ăsta de vedere, funcţionăm extrem de democratic. Dacă avem un ministru într-un minister de forţă sau într-o companie sau într-o regie autonomă, nu înseamnă că acel ministru face sau acel şef de companie face ceva în interesul strict al partidului. Se gândeşte întotdeauna că există viaţă şi după ce pleacă de acolo şi funcţionează foarte transparent şi foarte democratic", a precizat Rareş Bogdan.

El a explicat că i-ar fi teamă de un PSD în care europarlamentarul Mihai Tudose ar fi ministru de Interne, iar Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării. "Mie mi-e frică de un PSD, vă spun sincer, în care, de exemplu, domnul Tudose, că îl cunoaşteţi, ar fi, spre exemplu, ministrul de interne sau domnul Paul Stănescu, ministru la Dezvoltare. Sau pot să continui enumerările, sau domnul Simonis, sau aşa mai departe sau domnul Romaşcanu. Deci eu am spus extrem de clar, Ministerul de Interne, pentru a asigura buna desfăşurarea alegerilor, echilibrată, transparentă şi corectă. Am încredere în Cătălin Predoiu. Cătălin Predoiu este un om foarte echilibrat, foarte raţional, care nu îşi va ştirbi cariera şi notorietatea şi imaginea pentru a face nu ştiu ce şuşanea. Nu am încredere într-un PSD-ist din cei enumeraţi, ca ministru de interne, n-ar încerca să facă ce a făcut Carmen Dan la 10 august", a afirmat prim-vicepreşedintele PNL.

El a relatat cum crede că ar arăta Ministerul Finanţelor condus de un social democrat. "De asemenea, la Ministerul Finanţelor, gândiţi-vă că ai lăsa Ministerul Finanţelor - şi noi ne certăm cu Boloş de multe ori şi cu noi este încăpăţânat Boloş, dar prefer un tip încăpăţânat, dar care este exclusiv pentru a ţine economia şi deficitul, dar şi economia României pe funcţionabilitate şi într-o relaţie cu Comisia Europeană pentru a nu se bloca fondurile europene, decât un individ care ar veni şi ar arunca cu tot ce mai găseşte în visteria statului doar pentru că vine campanie electorală şi e o dată la patru ani", a mai afirmat Rareş Bogdan.