Rareș Bogdan: Noi, cei din presă, intrați în politică, am câștigat încrederea oamenilor

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat marți la Antena 3 că România a avut noroc în criza coronavirus cu ambasadori „deschiși la minte" în Germania și Italia care „au suplinit centrala MAE" și au ajutat românii din străinătate aflați în dificultate. Rareș Bogdan a precizat că a primit informații de luni seară cu privire la muncitorii români de la o fermă din Germania speriați de izbucnirea unui focar COVID.

„Noi, cei din presa, intrati in politica, am castigat increderea oamenilor. Mie imi scriu intre 1.000 si 2.000 de persoane pe pagina de Facebook si primeam cand a fost varful intre 100 si 500 de mailuri pe zi, din cele mai diverse domenii. Am intrevenit de la a rezolva probleme de medicamentatie sau a-i ajuta sa se intoarca acasa (...) Se comorta ca niste satrapi unii angajatori. Plangerile le-am dat dlui Aurescu nu o data. Asa cum sunt ambasadori si consuli dedicati, asa sunt unii care nu raspund la telefon cu zilele", a declarat Rares Bogdan.