Rareș Bogdan: "Nu faceți din drama fermierilor români un al doilea Schengen refuzat pe nedrept pentru Romania!"

Un Discurs magistral al europarlamentarului Rares Bogdan în Plenul de la Strasbourg, in fata lui Manfred Weber si a tuturor sefilor de grupuri politice din Parlamentul European, a presedintei Comisiei, Ursula Von der Leyden, al lui Charles Jean Michel, presedintele Consiliului, intr-o sedinta de Plen condusa de Roberta Metsola, presedinta Parlamentului European.

Excelențele voastre,



Nu faceți din drama fermierilor români un al doilea Schengen refuzat pe nedrept pentru Romania!

Consiliul din 23-24 martie este obligat să decidă plata unor compensații pentru fermierii care au pierdut enorm dupa declansarea invaziei Rusiei in Ucraina. Producătorii români au calculat o pierdere de 200 de milioane de euro, dar mai sunt și Polonia, Slovacia, Ungaria, Cehia și Bulgaria. Ajutorul acordat de Uniune Ucrainei de la începutul războiului trebuie sa continue. Trebuie să sprijinim în continuare, și mai mult, lupta ucrainenilor de a-și scoate țara de sub amenințarea unui tiran. Ei mor să ne apere și pe noi, iar dacă Ucraina cade, nu suntem în siguranță. Dar Uniunea nu-i poate lăsa pe niciunii din cetățenii ei in abandon, adica nici pe fermierii romani! Trebuie sa găsiti o soluție! Fermierii români o așteaptă, au dreptul la ea! Si pana la urma competitivitatea nu inseamna si cereale de calitate in Europa?



Sunt aceiași români jigniți cumplit atunci când li s-a refuzat accesul deplin în Schengen. Am atras atenția că, dacă instituțiile europene alimentează, prin decizii greșite, nemulțumirile populatiei, valul de euroscepticism va creste iar extremistii vor exulta



Acum 8 ani, romanii erau cei mai eurooptimiști, adică 68%, când media europeană era de 54%. Acum, post decizie complet nedreapta pe extinderea Schengen, au devenit cei mai europesimiști: 46%, față de media europeană, care este de 62%. Este o tendință care a început în timpul pandemiei, când România a fost teren de joacă al dezinformării rusești si a explodat post decizie Schengen din luna decembrie.



Excelențele voastre, nu abandonați România, suntem un stat-cheie pentru apărarea frontierei NATO și UE!