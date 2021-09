Rareș Bogdan: Președintele Iohannis l-a salvat de două ori pe Orban de la debarcare

Președintele Klaus Iohannis l-a salvat de cel puțin două ori pe Ludovic Orban, de la debarcarea din funcție înainte de termen, a declarat, sâmbătă seara, prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, care taxează declarațiile liderului PNL, care a spus că PNL nu datorează nimic președintelui Iohannis.

Rareș Bogdan i-a transmis, sâmbătă, lui Ludovic Orban să înceteze atacurile la președintele Klaus Iohannis. „Numai eu știu de câte ori l-a apărat președintele Iohannis, câte șanse i-a dat președintele Iohannis, cum i-a dat șansa să construiască un guvern singur, fără a se implica nici Rareș Bogdan, nici Iulian Dumitrescu, nici Flutur, nici Boc, nimeni, nici Alina Gorghiu. Pur și simplu și-a făcut echipa singur, iar când noi îi atrăgeam atenția că exagerează sau că acționează discreționar, președintele îl apăra. Aseară (vineri - n.r.) a depășit toate limitele. M-a supărat rău", a spus Rareș Bogdan.

Întrebat dacă și Iohannis s-a supărat în urma declarațiilor lui Orban, Bogdan a spus că nu are cunoștință, pentru că nu a vorbit cu președintele. „Nu am vorbit cu domnia sa (cu Iohannis - n.r.), dar pot să vă spun că noi, o bună parte, și cred că mai toți membrii PNL știu exact adevărul... și e complet incorect să afirmi tu, Ludovic orban, că președintele nu te-a sprijinit și că PNL nu datorează nimic președintelui este o dovadă de lipsă completă de cunoaștere a realității și de o rupere, desprindere de realitate, ca să fiu elegant", a mai spus Bogdan.

Acesta afirmă că la alegerile europarlamentare, PNL a câștigat 28% pentru că el a venit în partid și avea credibilitate ca vedetă de televiziune în zona dreptei politice. În plus, PNL s-a „lipit" de referendumul pe justiție convocat de președintele Iohannis, iar acestea l-au ajutat pe Orban să ducă partidul de la 22 - 23%, la 28%.

„Sunt adevăruri care trebuie să le știe toată lumea. Ludovic vorbește așa despre relația cu președintele Iohannis. PNL are o relație specială cu președintele Iohannis și PNL, în ceea ce a realizat în ultimii 2 ani de zile, a fost fără nicio discuție avantajat de acest parteneriat asumat cu președintele Iohannis. Nu e corect să faci acest lucru, mai ales că președintele Iohannis (...) de două ori l-a salvat direct. A fost salvat de președintele Iohannis (...) de la schimbarea din președinte de partid înainte de termen. De la debarcare", a mai spus Rareș Bogdan.

Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Dâmbovița, că PNL nu are nicio datorie față de președintele Klaus Iohannis. Liderul PNL a mai spus că cei din echipa lui Florin Cîțu au pierdut în el un prieten, pe care l-ar fi putut avea tot restul vieții, „dacă aveau un pic de obraz".

„Eu cred că PNL nu are nicio datorie față de președintele Iohannis. Dimpotrivă! Eu am convingerea că președintele PNL trebuie să fie ales de membrii PNL, cu mintea lor, cu gândirea lor și cu sufletul lor. Eu cred că președintele PNL trebuie să fie îndatorat și legitimitatea lui să se bazeze doar pe votul dumneavoastră, marea oaste a PNL. Și vă asigur, în același timp, că după ce voi câștiga, va fi același parteneriat de succes cu președintele României, așa cum a fost în cei toți patru ani de zile cât am fost președintele PNL și am câștigat aproape toate bătăliile pe care le-am dus", a spus Orban, la Dâmbovița.