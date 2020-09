Rares Bogdan, mesaj emotionant pentru fratii moldoveni: "Vă asigur că tot ceea ce faceți se cunoaște în România și în toată Europa"

Europarlamentarul si prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan are un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook pentru moldoveni de Ziua Limbii romane:

"Dragii mei prieteni, fraților din stânga Prutului,

Astăzi, de Ziua Limbii Române, vă trimit de aici, din România și din Parlamentul European, în numele meu și al tuturor colegilor mei, cele mai sincere și curate gânduri de prietenie și de sprijin.

Știm cu toții cât de greu vă este vouă, celor care luptați în fiecare zi ca Moldova să fie o țară normală, dreaptă și corectă, o țară în care să trăiți cu toții așa cum vă doriți. Vă asigur că tot ceea ce faceți se cunoaște în România și în toată Europa. Vă prețuim mai mult decât știm să vă spunem și suntem trup și suflet lângă cauza voastră de a edifica o democrație adevărată la voi acasă.

An de an, de Ziua Limbii Române, noi am fost lângă voi, oamenii drepți, cinstiți și curajoși ai Moldovei. Am fost întotdeauna lângă cei mai buni prieteni și parteneri și noștri, lângă oamenii Platformei DA, lângă luptătorul și neobositul Andrei Năstase, bunul meu prieten.

În acest an, din păcate, criza sanitară ne pune în situația de a va fi alături doar cu gândurile și mesajele noastre. Ne-am fi dorit foarte mult să ne revedem, să fim din nou împreună, dar prezența noastră la Chișinău, a europarlamentarilor și parlamentarilor români, miniștrilor, primarilor și ai altor lideri naționali ai Partidului Național Liberal este imposibilă din motive care au legătură cu această foarte serioasă pandemie.

Cu toate acestea, vă îndemn pe toți și mai ales pe tine, Andrei Năstase, să credeți cu adevărat în principiile și valorile care vă unesc și să luptați, așa cum doar voi știți să o faceți, pentru limba română și pentru Republica Moldova, deoarece este datoria noastră, a tuturor românilor celor de pe ambele maluri ale Prutului, să facem tot ce este omenește posibil pentru păstrarea identității noastre naționale!

Vă felicit cu ocazia acestei zile deosebite, vă asigur de toată prietenia și sprijinul meu și mă înclin în fața sacrificiului pe care zilnic îl faceți pentru libertate, demnitate și adevăr!"