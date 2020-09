Raspunsul primarului Sectorului 1, Daniel Tudorache, acuzat ca a pus Politia Locala s-o fileze pe Clotilde Armand: "Toata lumea considera ca este agent strain"

Primarul PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a reactionat dupa ce marti, 1 septembrie, candidatul dreptei la Sectorul 1 - Clotilde Armand - l-a acuzat ca a ordonat Politiei Locale s-o urmareasca si s-o fileze.

"E fake news, e campanie electorala. Daca s-ar fi intamplat in 2017... in ce an suntem acum? Daca era o fapta penala putea sa faca plangerea intr-un timp scurt. Dar sa spui dupa 3 ani jumatate ca a fost urmarita? Interesul ei este sa creeze o presiune ca este urmarita.

Ar putea sa fie urmarita doar de SRI, pentru ca ar fi agent strain. Nu poate sa o urmareasca Politia Locala. Institutiile statului poate sa actioneze. Cine sa o urmareasca pe ea in 2017, pierduse alegerile. Nu stie decat sa faca plangeri penale. Bine ca nu-si aduce aminte ca acum 100 de ani s-a intamplat ceva in Sectorul 1.

Singurii abilitati sa o urmareasca este doar SRI si sunt convins ca o fac. Toata lumea considera ca este agent strain. Nu am probe, am zis toata lumea, este un zvon", a afirmat Daniel Tudorache intr-o interventie televizata..