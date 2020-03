Reactie Florin Roman, lider PNL, dupa retragerea lui Florin Citu: "Ludovic Orban trebuie sa ramana comandant, are o putere de munca fantastica"

Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a explicat ieri ca retragerea lui Florin Citu este motivata de faptul ca Ludovic Orban trebuie sa ramana, in calitate de „comandant", pe front in lupta impotriva coronavirusului.

„Premierul desemnat a facut un gest de mare responsabilitate si a luat decizia de a renunta. Atunci cand esti in razboi, nicodata comandantul nu paraseste linia frontului. Colegul nostru Florin Citu a luat decizia sa faca acest pas, practic Ludovic Orban, ca premier interimar, care a gestionat de la bun inceput aceasta situatie, este mandatat de catre colegi sa stranga toata clasa politica in jurul lui, toata socitatea civila, ce este bun in aceasta tara, doar impreuna vom reusi sa depasim aceste momente", a declarat Florin Roman.

„Domnul Orban este un om cu o putere de munca fantastica, munceste in celula de criza pana dimineata, el poate aduna intregul partid, societatea... Prioritatea noastra este lupta impotriva epidemiei, Daca nu am ajuns intr-o situatie precum cea din Italia se datoreaza modului in care Ludovic Orban a gestionat situatia", a mai spus Roman. Florin Citu si-a depus mandatul de premier desemnat, a anuntat, joi, Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, presedintele Klaus Iohannis a luat act de aceasta decizie si urmeaza sa faca o declaratie de presa in cursul serii.