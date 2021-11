Reincepe cearta cu PSD: Florin Cîțu îl impune pe Dan Vîlceanu la Fonduri Europene pentru controlul banilor din PNRR

Florin Cîțu anunță o numire care dă peste cap calculele pentru numirea miniștrilor! La Ministerul Fondurilor Europene va fi propus Dan Vilceanu, actual șef al Finanțelor și secretar general!

Astfel, Cîțu a avut o strategie dublă prin această mișcare, potrivit unor surse politice: în primul rând, blochează PSD, pentru că in PNRR sunt incluse reformele, la care Citu nu vrea sa renunțe sub nicio formă, pentru că vrea să le facă pentru a reduce costurile! Cum PNRR nu se poate modifica, reformele rămân, iar PSD nu se va putea atinge de ele. În al doilea rând, Fondurile sunt singurul minister cu relevanță, ca importantă a banilor, din tot ce a obținut PNL. Astfel, Cîțu isi impune cel mai apropiat om la singurul minister care contează din tot ce are PNL pentru primari sau șefi de CJ, întrucât toti liderii din teritoriu așteaptă investițiile prin Pnrr sau fonduri europene! Asta după ce Pnl nu a obținut nici Finanțe, nici Transporturi.