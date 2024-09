S-a suit "scroafa"-n sondaj! Lui Simion ii tremură fundu' că-l agresează sexual-electoral madam Șoșoacă

E ultra-cunoscuta zicerea lui George Simion in parlament, exasperat de Diana Sosoacă: "Te agresez sexual, scroafo!", agresiunea limitandu-se insa la o palma data peste mobilul senatoarei. La nici jumatate de an de la incident, "scroafa" s-a suit in sondaje, iar Simion e in cadere liberă, șefa SOS nu numai ca a intrat in parlamentul european, in circul de la Bruxelles, dar e la doua procente sa-i ia fata liderului AUR in lupta pentru prezidentiale. Lui Simion ii tremura fundu' ca s-ar putea sa nu faca nici 10%.

"În această săptămână, au fost publicate două sondaje pe care nimeni nu ar trebui să le ignore, fiindcă nu aparțin PSD și pentru ca nu mai sunt făcute de marele țepar Marius Pieleanu, învârtitorul manipulator care s-a cărat în Grecia, de frică să nu ajungă la bulău ca Bulai", scrie jurnalistul Liviu Alexa pe blogul său.

Sondajul USR și sondajul PNL au fost tocate și răstocate pe televiziuni, fiecare partid căutând să apese pe ideea de corectitudine a lor și pe poziționarea propriului candidat. Foarte puțini au remarcat ceva incredibil, un lucru comun ambelor sondaje, și anume că Diana Șoșoacă are în fiecare dintre sondaje peste 10%! Al doilea lucru comun în sondaje este faptul că Diana Sosoaca se află la maxim un procent sau un procent și jumătate de fostul camarad George Simion, cel care pică in sondaje, un soi de Agamita Dandanache, după ce a gasit scrisoarea de amor dintre PSD si SOS.

Iar asta ne aduce la al doilea element de analiză, și anume faptul că aceste sondaje având o marjă de eroare de maxim 3%, este foarte posibil ca Diana Șoșoacă să fie peste George Simion, mai srie jurnalistul clujean, care comentează in continuare: "Panglicarul Simion care se comportă ca un dictator în partid, ar fi trebuit să fie astăzi la cel puțin la 25%. Când colo, datorită bâlbâielilor și lipsei de ouă pe subiecte majore precum Ucraina sau pensii, Simion a pierdut o grămadă de electorat, suveraniștii migrând spre Diana Șoșoacă, despre care consideră că reprezintă mai bine interesele acestei fâșii de electorat."