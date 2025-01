Să vedem cât o ține: Diana Șoșoacă anunță că se retrage din viața publică. Europarlamentara și copiii săi au fost amenințați

Diana Șoșoacă se retrage din spațiul public în unor unor amenințări la adresa ei și a familiei. De altfel, președinta SOS România a vorbit pe B1 TV despre faptul că se teme pentru viața ei și pentru siguranța copiilor ei.

Diana Șoșoacă a vorbit și despre faptul că probabil alegerile prezidențiale vor fi amânate sau nu vor mai avea loc și că se va încerca deturna protestelor care vor avea loc în perioada următoare. În acest context, i-a îndemnat pe românii care vor merge la proteste să fie prudenți. "E atâta hate, atata ura ce n-am putut sa vad in viata mea. Am amenintari cu moartea, amenintari cu viol la adresa fetitei mele, amenintari cu moartea la adresa baiatului meu. cum e posibil?", a spus Șoșoacă. "Am pana acum 10 de dosare penale deschise, nu se sesizeaza nimeni. Cand se duc unii sa deschida actiuni li se deschid toate ușile", a mai spus lidera SOS România. Senatorul SOS România, Clement Sava, a dat mai multe detalii despre acest subiect.

"Da, au venit amenințări de pe conturi false de TikTok, de la susținătorii lui Călin Georgescu, care, pur și simplu, o amenință cu moartea și pe ea, și copiii ei și o amenință cu violul pe fetița minoră de 12 ani, totul ca o presiune pentru ca Diana Șoșoacă să se alăture lui Călin Georgescu și să susțină protestele din 12 ianuarie și toate celelalte proteste, ba, mai mult, într-unul din mesaje, eu le am, le-am citit, dar nu o să le puteți da pe post, pentru că încalcă orice normă a CNA-ului. Într-unul din mesaje i se spune că nu se poate face o schimbare politică decât cu război civil, asta e versiunea civilizată pe care eu v-o traduc, cu amenințările de rigoare, adică cumva o forțează pe Diana Șoșoacă să incite la violență și la război civil, pentru că altfel va avea parte de un tratament pe care îl numesc așa, la modul general, incalificabil, de violență extremă".

Senatorul SOS România a fost întrebat cum de au ajuns la concluzia că sunt susținători ai lui Călin Georgescu. "Și de pe alte conturi, care au nume, vin același gen de mesaje, doar că acolo nu își permit să fie la fel de violenți, dar cu amenințări voalate, cu presiunea ca ea este obligată să susțină un anumit candidat, adică pe Călin Georgescu, pentru că în situația contrarie va avea de suferit, adică nu mai suntem într-o democrație, înțeleg, și încercăm să înlocuim dictatura lui Iohannis cu dictatura lui Călin Georgescu. De când până când un președinte de partid sau un cetățean, oricare dintre noi, este obligat în felul acesta, de pe diferite conturi, unele asumate, altele nu, să susținem un anumit candidat? Dimpotrivă, mi se pare că acest gen de comportament ne descurajează și reprezintă un semnal de alarmă, de ce nu trebuie să îl susținem. Iar acest gen de politică pe care o fac susținătorii lui Călin Georgescu, de care el nu se dezice, Diana Șoșoacă i-a solicitat de foarte multe ori să iasă, să explice și să înceteze acest val de ură. El nu a făcut acest lucru".

Întrebat dacă Călin Georgescu a amenințat-o vreodată pe Diana Șoșoacă, senatorul Clement Sava a dat mai multe detalii. "El, personal, nici nu a vrut să vorbească cu Diana Șoșoacă. Dânsa a încercat să intre în legătură cu el, apropo, pentru cei care spun că ea nu vrea să dialogheze cu nimeni, ea a vrut să dialogheze cu toată lumea, inclusiv cu el, inclusiv prin intermediari când a văzut că nu îi răspunde. Călin Georgescu nu vrea să vorbească cu nimeni, el nu are nevoie nici de partide politice, după cum chiar el a mărturisit. El vrea doar să fie slujit și adulat, atât. Nu vrea să discute despre soarta politică a țării și nici despre un dialog normal cu partidele care are pretenția să-l susțină și se ajunge chiar și la amenințări din partea susținătorilor lui.

Nu știu în ce fel vrea el să colaboreze cu partidele suveraniste, în felul acesta, iar pe de altă parte, el a spus că dacă va ajunge președinte, el va numi un premier de la majoritate, indiferent care ar fi, adică de la majoritatea care este deja, cea a puterii. Și atunci, cu ce calitate se mai numește suveranist, dacă el poate să lucreze cu partidele care sunt de cealaltă parte a baricadei? Din această cauză nu se poate face un dialog cu Călin Georgescu, ceea ce nu e o problemă. Înțelegem, în politică nu vrei să dialoghezi, ok, dar ăsta nu e un motiv pentru ca să stârnești un asemenea val de ură împotriva celor care ridică întrebări legitime despre calitatea ta ca politician, despre ceea ce propui, despre felul în care încerci să înțelegi să nu dialoghezi cu partidele suveraniste, care, totuși, au această activitate cu mult înainte de Călin Georgescu, care a apărut doar în alegerile prezidențiale, iar dinainte, sporadic, venea ca premier o dată la 4 ani, premierul nu se știe cui.

După cum ați auzit și în înregistrarea din emisiunea dumneavoastră, plângerile pe care Diana Șoșoacă le face la poliție sunt uitate în sertar. Poliția nu apără cetățenii, iar asta știu și restul românilor. Poliția apără, în general, infractorii de cetățeni. Noi avem foarte multe situații la partid, inclusiv cu deputatul Raisa Enache, care la fel a fost, s-a dat buzna peste ea în cabinetul parlamentar, înainte de alegeri, iar poliția doar a scos-o pe ea de acolo, nu i-a scos pe infractorii care au venit peste ea. Nu apără poliția cetățenii cinstiți", a spus senatorul.

"Și pe ce motiv, cu ce a greșit Diana Șoșoacă, pentru că ați spus de la bun început, să se evite vărsarea de sânge și violențe în stradă, pentru că nu așa vom câștiga această bătălie, o câștigăm la vot, o câștigăm prin proceduri legale, chiar dacă noi ne simțim nedreptățiți și chiar dacă CCR-ul a făcut ilegalități, dar totuși lupta nu se duce în stradă, iar chiar și în emisiunea dumneavoastră, acum 2 zile, Diana Șoșoacă a îndemnat din nou oamenii la calm și la proteste pașnice, dacă vor să protesteze, în niciun caz la acest gen de manifestări, dar de vreme ce în online se declanșează asemenea îndemnuri și, cumva, suntem forțați să participăm la un război civil, pentru că altfel vom păți nu știu ce, înseamnă că este un risc ca protestul să se ducă într-o zonă periculoasă și asta nu slujește nimănui și asta, de fapt, denigrează suveranismul pentru că dă apă la moară celor care ne acuză pe noi de extremism și de alte lucruri similare. Noi nu suntem extremiști, iar mesajele pe care Diana Șoșoacă le-a susținut constant de la alegeri încoace dovedesc acest lucru. Suntem raționali, suntem cu capul pe umeri și nu vrem violențe împotriva românilor sau românii împotriva altor români", a mai adăugat Clement Sava.