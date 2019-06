Scandal monstru cu Victor Ponta: Mincinosule, nesimţitule... alături de tradionala deja "muie"

Liderul Pro România a experimentat vineri noapte ceea ce mulți români au simțit de multe ori pe pielea lor. Aglomerația din aeroport și servicii de proastă calitate. Enervat la culme, Ponta a șters pe jos cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

"Aeroportul Bucureşti Otopeni- ora 1.30 dimineaţă! Aproape o mie de oameni vor să îi transmită Ministrului Transporturilor Răzvan Cuc următoarele gânduri "de bine" (alături de tradionala deja "..ie"): mincinosule, nesimăitule, incompetentule! Poliţiştii de frontieră stau înghesuiţi în câteva cabine şi fac minuni să proceseze paşapoartele oamenilor obosiţi de pe drum şi nervoşi pentru cozile uriaşe / pentru noi spaţii şi noi cabine pentru poliţişti este nevoie de aprobarea şi organizarea Ministerului Transporturilor-care evident are treburi mai importante de făcu! Iar Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a avut o singură treabă : să îl schimbe pe directorul Aeroportului pus de Rovana Plumb cu un om al lui! De restul îl doare în cot!", îşi începe Ponta postarea pe Facebook, căreia îi ataşează şi două fotografii.

El afirmă că, pentru a pune porţi electronice accesibile tuturor celor care au paşapoarte biometrice trebuie decizia Ministrului Transporturilor, "care nu are timp de aşa ceva!". "După ce reuşim să trecem toţi de control (prin efortul poliţiştilor prezenţi la oră asta la treabă) ajungem la bagaje unde urmează să aşteptăm încă o jumătate de oră că nu sunt destui lucrători să pună bagajele pe bandă. Şi pentru asta trebuie decizie a Ministrului Transporurilor ! Aeroportul Otopeni este singurul aeroport din Europa ( probabil şi din lume) unde NU MAI EXISTĂ cărucioare pentru cei cu bagaje multe-probabil că s-au scos până apare o firmă a Ministrului din Giurgiu ( că din Teleorman nu mai e la modă)!", îşi continuă el relatarea.

În opinia fostului premier, românii din Diaspora sunt indignaţi pe bună dreptate) că au stat la cozi la vot pe 26 mai, iar acum vor vedea că vin acasă în vacanţă şi vor sta şi mai mult la cozi la aeroporturi şi la punctele de trecere a frontierei terestre, "pentru că Ministrul Transporturilor are alte preocupări; minciuni la televizor şi şedinţe de partid". Liderul Pro România consideră că din acest motiv "avem nevoie să scăpam de miniştrii politruci, mincinoşi şi corupţi", ca să nu mai vedem cum statul român îşi umileşte cetăţenii în fiecare zi.

El avertizează că nu mai are chef de toţi "inteligentii" de profesie care, la orice critică face, îi postează răspunsul "imbecil"" "Dar ce, măi Ponta, pe vremea ta nu era asa?". "Nu, nu era, pentru că eu luăm imediat măsuri concrete când apărea o criză. Şi pentru că din 2015 până azi traficul aerian şi terestru au crescut enorm şi condiţiile au rămas acelaşi! Şi oricum ce am făcut sau nu eu acum 5 ani nu are nicio legătură cu ce trebuie făcut acum!", este replica fostului şef al Executivului. "Cuc, lasă minciunile şi afacerile şi fă ceva pentru românii de care îţi baţi joc în fiecare zi!", spune Victor Ponta în finalul mesajului.