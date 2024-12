Scenariu UDMR: Lasconi la Cotroceni, USR în opoziție

Deputatul Szabo Odon, președintele executiv al UDMR Bihor, a declarat luni seară, la Antena 3, că va fi nevoie ca un partid „din zona democratică" să rămână în opoziție în viitorul Parlament pentru a nu oferi „zonei extremiste" ocazia să își mărească bazinul electoral și a sugerat că acest lucru ar putea să-l facă USR.

„La putere te erodezi, în opoziție te întărești. Dacă nu vrem ca peste patru ani să crească doar zona extremistă și să avem 50% în Parlament zonă extremistă, atunci cineva va trebui să fie din partea democratică în opoziție, că altfel nu se poate. Și aici dna Lasconi va da primul test politic: va fi ca și Iohannis să bage cu orice preț propriul partid la guvernare sau nu? Trebuie să gândești pe termen lung. Nu trebuie să ne mințim în față și trebuie să faci politici deștepte pe termen lung, nu doar pe moment", a declarat Szabo Odon.

Șapte partide au trecut pragul electoral la parlamentare: PSD, AUR, PNL, USR, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri și UDMR. La nivel declarativ s-au format două blocuri politice: blocul PSD-PNL-USR-UDMR și blocul „suveranist" format din AUR, SOS și POT. Deputatul UDMR a adăugat că Elena Lasconi, candidatul USR la prezidențiale care îl va înfrunta în finală pe independentul Călin Georgescu, are o problemă în comunitățile conservator-creștine.

„Doamna Lasconi are o problemă în foarte multe comunități. Acum o vedem cu o cruce la bluză dar trebuie să fie și credibilă pentru că în această zonă credeți-mă că există o vulnerabilitate în zonele conservator-creștine există o dilemă foarte mare că trebuie să alegi între Vest și credința ta creștină. Știu că nu place de obicei progresiștilor, dar trebuie mai multă decență când abordezi această problemă", a declarat Szabo Odon.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că „cea mai stabilă" coaliție ar fi UDMR-PNL- PSD-USR dar ar fi „şi cea mai dificilă coaliţie", astfel că există şi o altă variantă: guvern PSD-PNL-USR sau guvern PSD-PNL-UDMR.

Întrebat despre un guvern minoritar, Kelemen Hunor a spus: "Nu, guvern minoritar nu e ok. Deci eu nu aş recomanda să ne gândim la un guvern minoritar. Şi încă un guvern minoritar care în fiecare jumătate de an e dat jos. Deci asta ar însemna haos politic. Am intrat exact acolo unde stă Bulgaria de nu ştiu câţi ani, ceea ce nu este de dorit", a spus preşedintele UDMR.

"Eu cred că în acest moment, dacă avem oameni de stat în partidele politice, oameni care gândesc la binele comun, atunci ar trebui găsită o formulă, o coaliţie de largă majoritate şi nu una minoritară. Un guvern minoritar nu va rezista până anul viitor, până la sfârşitul anului viitor. Şi asta ar însemna că haosul şi instabilitatea politică ne va afecta pe toţi", a mai arătat Kelemen Hunor.