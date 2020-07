Stamule ii forteaza mana lui Orban sa-l puna candidat la Primaria Sectorului 1 si a impanzit zona si oficiile postale cu afise electorale

Tanase Stamule, un liberal din Sectorul 1, s-a gandit el cum ar putea sa-i forteze mana lui Ludovic Orban, seful sau cel mare, ca acesta sa-l desemneze sa candideze pentru Primaria Sectorului 1, impotriva lui Dan Tudorache de la PSD si Clotilde Armand (USR). Cam asa ar vrea Stamule.

Problema e ca Ludovic Orban inca nu a ajuns la o intelegere cu Dan Barna. Orban vrea ca PNL sa aiba candidati in 4 sectoare ale Capitalei (2, 4, 5, 6), iar USR sa aiba doi (1, 3), pe motiv ca liberalii stau mai bine in sondaje. Barna vrea trei sectoare la USR (1, 3, 6) si trei la PNL (2, 4, 5), zicand ca useristii au majoritate la Bucuresti. De aici si blocajul...

In caz ca se vor intelege in vreun fel, atunci USR si PNL vor sustine in comun candidatii, ceea ce-l scoate din joc pe Stamule, intrucat si Barna si Orban o vor pune pe Armand la Sectorul 1. Stamule insa, nu si nu! El vrea sa fie rupt orice protocol, iar PNL sa aiba candicati proprii, ceea ce - crede el - l-ar face pe Orban sa-l desemneze.

Ca sa fie si mai sigur de izbanda si sa-i forteze mana sefului sau, Stamule a impanzit sectorul 1 cu afise stradale in care se lauda cate e el de bun. La fel, a pus si in oficiile postale. Au trecut 30 de ani peste România și asistăm la apucături ceaușiste. Consilierul guvernamental cu apucături de vătaf a pus un afișe electorale deși nu are nici o legătură cu Poșta Română si nici atunci nu ar fi avut voie.

Se pune problema de unde are Stamule atatia bani sa tina tot panotajul stradal cu afisele lui, basca cele de la la Posta Romana... El fiind sef de lucrari sau lector pe la ASE, cu salariul respectiv. Stamule insa, nu prea se stie, e in vreo doua consilii de administratie, plus alte insarcinari, de unde ia cam 10.000 de euro pe luna. In plus este sustinut "la greu" de Costica Canacheu..., care spera sa-l aduca in functia de primar de sector si sa-i intoarca favorurile.