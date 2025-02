Tainele relației dintre Gigi Becali și Călin Georgescu - Suma cerută pentru o vizită a echipei lui Donald Trump

Gigi Becali a declarat, marți, că oamenii lui Călin Georgescu l-au contactat și i-au cerut 350.000 de dolari pentru a aduce în România echipa președintelui american Donald Trump.

„Un om de afaceri din Bacău m-a sunat și mi-a dat și mesaj să mă întrebe dacă pot să plătesc 350.000 de dolari în America pentru vizita unei echipe apropiate lui Trump, după ce a câștigat Georgescu atunci, adică între tururi. Eu am spus că nu dau 350.000, eu în America plătesc 5 milioane pe loc, pentru că am acolo neamuri cu foarte mulți bani. Dar trebuie să mă sune Georgescu pentru asta. Și cum Georgescu nu m-a sunat, nu am plătit niciun ban", a spus Becali.

El a adăugat că a rugat, mai apoi, pe cineva să îl întrebe pe Călin Georgescu dacă îl cunoaște pe omul de afaceri. „Mi-a zis că-l știe, dar că nu face parte din echipa lui. Ulterior, am vorbit cu altcineva, care mi-a spus să mă feresc de el, că e un escroc. Mi-a mai zis că Georgescu nu e susținut de nimeni, că i-a promis și Copos și alții bani, dar nu l-a ajutat nimeni. Eu, la momentul respectiv, eram de partea lui și l-aș fi ajutat. Dar, dacă nu m-a sunat, nu am mai plătit. Sănătate", a adăugat Becali.

El a subliniat că Georgescu nu i-a cerut niciodată bani personal, ci „au venit alții să-mi ceară pentru el". Becali a mai precizat că Ionel Rusen, implicat în escrocarea unui afacerist buzoian pentru un milion de euro, ar fi mesagerul lui Călin Georgescu. „Eu l-am sunat pe Georgescu imediat după ce a intrat în turul doi, după ce i-am deblocat numărul. El nu a răspuns, așa că i-am trimis un mesaj că sunt Becali și vreau să vorbesc cu el. A doua zi, a venit Rusen la mine și mi-a spus: ‘Domnul Georgescu mi-a transmis că nu poate vorbi acum, dar vă va contacta la momentul potrivit'. Deci era mesagerul lui, nu? De unde știa că i-am trimis mesaj?", a explicat el.