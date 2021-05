Tanczos Barna acuzat ca unchiul sau ar fi organizat partida de vanatoare in care a fost ucis ursul Arthur: "Eu si acest domn avem acelasi prenume!"

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat vineri, 7 mai, dupa ce a fost acuzat ca unchiul sau ar fi organizat partida de vanatoare in care a fost ucis ursul Arthur, ca aceasta este "cea mai mare minciuna" pe care a auzit-o.

"Am constatat cu surprindere ca mai multe portaluri web au publicat, in cursul zilei de ieri si astazi, informatia conform careia un cetatean din judetul Covasna, presedintele unei asociatii de vanatoare, ar fi ruda cu mine, mai exact unchiul meu. In sustinerea acestei afirmatii, semnatarii articolelor isi fundamenteaza speculatia astfel: eu si acest domn avem acelasi prenume. E ca si cand am spune (mergand pe acelasi rationament) ca toti cei care se numesc Ion in tara aceasta sunt rude de gradul unu, doi sau trei doar pentru ca prin botez au primit acest prenume. Este cea mai mare minciuna pe care am auzit-o!", a transmis ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Ministrul Mediului a cerut ca aceasta "dezinformare" sa fie corectata. "Fac parte din familia Tanczos, in niciun caz din familia Barna, iar unchii mei se numesc Tanczos Imre, Tanczos Istvan (†), Tanczos Gabor (†) si Tanczos Agoston (†). Inteleg ca aceste publicatii online au facut o confuzie intre nume si prenume, insa este absolut inadmisibil ca o speculatie subiectiva a unor persoane sa fie prezentata in spatiul public ca adevar absolut. Le solicit autorilor acestor articole sa-si asume si sa corecteze aceasta dezinformare!", a completat ministrul.