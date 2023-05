Terheș in PE: A admite intr-o lege, votată politic, ca un bărbat ce se pretinde femeie e femeie, înseamnă a vota impotriva naturii, biologiei, științei, realității

Persoana umana este fie barbat, fie femeie, spune Declaratia Universala a Drepturilor Omului, ce consacra recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane. Asadar, cand vorbim despre om, vorbim in termeni juridici de barbat sau femeie. Barbatul sau femeia nu sunt realitati aproximative, relative sau elastice, ci realitati concrete si distincte. A admite intr-o lege, votata politic, ca un barbat ce se pretinde femeie e femeie, inseamna a vota impotriva naturii, biologiei, stiintei, realitatii, afirmă europarlamentarul Cristian Terheș.

"A admite ca un barbat ce se pretinde femeie e femeie inseamna a submina identitatea femeii, care nu mai e socotita ca o realitate unica, de sine statatoare, ce exista prin ea insasi, iar noi, ca societate, o recunoastem ca atare, ci devine ca o „haina" pe care oricine o poate imbraca sau dezbraca dupa cum si cand doreste. Ce propune aceasta ideologie de gen este cel mai grav atac la identitatea, drepturile si binele femeilor. In baza acestei ideologii de gen barbati ce se pretind femei pot intra peste femei in toalete sau dusuri, unde pot sa le agreseze inclusiv sexual, ori pot concura la categoria de femei in sporturi, chiar de contact, unde clar au avantaj. Daca asta nu e violenta impotriva femeilor, ce e?

Pe rationamentul acesta daca un barbat agreseaza o femeie poate sa se apere spunand ca el se identifica femeie, deci nu e violenta agravanta, ca doar a fost femeie contra femeie. Reactia neomarxistilor din Parlamentul European si Romania, care s-au simtit lezati de un adevar pe care l-am spus, ca un barbat nu e femeie si invers, dovedeste lipsa de argument a acestora si tirania tacerii pe care vor sa o instaureze.

Nu am cedat in pandemie presiunilor de a ma vaccina ori de a-mi scoate Certificat Verde ca sa pot intra in Parlament, pentru ca am ales sa-mi apar si exercit libertatea. Sunt singurul europarlamentar care a intrat mereu in Parlament, pe toata perioada, fara Certificat, vaccin sau dovada de testare, chiar daca am fost amendat, deoarece lupta si rezistenta in fata tiraniei nu este optionala, ci o obligatie. La fel, nu voi ceda nici acum in a recunoaste tirania absurdului ca un barbat e femeie doar pentru ca el declara astfel, deoarece pretul cedarii sau tacerii in fata acestei tiranii este vulnerabilizarea femeilor in fata potentialilor agresori sau violatori, ce pot profita cu usurinta de aberatiile din astfel de legi ce incalca dreptul natural.", mai sustine Terhes.