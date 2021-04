Traian Băsescu are "boală" pe Raed Arafat de zece ani: "Dacă eram premier îi zburam și pe el dar și pe Dan Barna!"

Traian Băsescu consideră că noua criză politică, care se suprapune peste cea sanitară și cea economică, a fost cauzată de lipsa de autoritate a premierului Florin Cîțu. Fostul președinte este de părere că și Dan Barna trebuia demis din guvern, nu doar Vlad Voiculescu, alături de Raed Arafat.

Băsescu a spus că toate problemele din actuala coaliție sunt cauzate chiar de protocolul de colaborare în care sunt multe prevederi ce încalcă flagrant Constituția. Europarlamentarul PMP a adăugat că USR-PLUS au făcut exact ceea ce criticau la Liviu Dragnea pe vremea când PSD guverna. E de reamintit ca fostul presedinte a provocat el insusi in 2011-2012 o criza medicala in spitale si asigurari de sanatate care a culminat cu intentia demiterii lui Raed Arafat si cu iesirea populatiei in strada, in Piata Universitatii.

"Este un guvern în care autoritatea nu funcționează. Le-a permis unor miniștri să acționeze independent de premier. Este absolut inadmisibil. Ce s-a întâmplat cu acel ordin este dincolo de orice imaginație. Eu îl demiteam și pe vicepremierul care are în coordonare Ministerul Sănătății. Trebuiau să plece la pachet. Barna, dacă el e responsabil. Trebuia să zboare și Arafat, pentru credibilizarea acțiunilor guvernului. Arafat, ca la fiecare criză, nu s-a dovedit a fi ceea ce se crede, marele salvator al României. Arafat e un om care blochează sistemul de sănătate la nivelul de pe timpul URSS.

Dacă ei au stabilit prin protocol că nu se poate schimba un ministru fără aprobarea partidului, au făcut exact ceea ce blamau la Dragnea. În protocolul coaliției sunt grozăvii care încalcă Constituția. Nu cred că președintele, după campania anti-PSD, ar putea învesti un guvern PNL-PSD, deși din punct de vedere al stabilității ar fi mult mai stabil decât cel cu USR. Plus că ar veni și UDMR. Vom fi în criză politică dacă miniștrii USR nu se duc le ședința de guvern sau la întâlnirea cu președintele.", a spus Traian Băsescu.