Tupeul Ralucai Turcan, de profesie politician: "Romanii cu salarii mici sa-si joburi part-time!"

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, l-a sfatuit pe un barbat care s-a plans ca nu poate trai cu salariul minim pe economie sa-si mai ia un job part time. Discutia a avut loc in timpul vizitei ministrului Muncii la bursa locurilor de munca din Slatina.

Cetateanul: Doamna ministru, dumneavoastra credeti ca in Romania se poate trai cu salariul minim pe economie? Cu 1.340 de lei?

Raluca Turcan: Foarte greu, foarte greu. Greu, va cred... Auziti, dar fiti atent! Cat munciti? 8 ore, nu?

Cetateanul: 8 ore. Raluca Turcan: Si mai faceti ceva pe langa?

Cetateanul: Am face, dar nu avem.

Raluca Turcan: Agricultura?

Cetateanul: Agricultura nu, ca nu avem pamant.

Raluca Turcan: Deci fiti atent! Faceti asa un tur. Part-time-uri sunt? Sa ne concentram si pe part-time-uri, ca sunt oameni care ar putea sa-si completeze putin veniturile.

Ministrul Muncii nu mentioneaza acest episod in vizita facuta in Oltenia. "Am participat astazi la cea de-a doua bursa a locurilor de munca organizata de la inceputul pandemiei, la Slatina, unde au fost prezenti 40 de agenti economici din judetul Olt, cu 566 de locuri de munca disponibile. Din cei 760 de oameni care au venit la intalnirea cu angajatorii, 136 dintre ei vor semna in cursul zilei de maine contractele de munca si alte 336 de persoane au fost selectate in vederea angajarii. Altfel spus, in doar cateva ore, mai mult de jumatate dintre solicitanti deja si-au gasit loc de munca sau au sanse mari sa obtina unul", a scris pe Facebook politicianul.

Potrivit propriului CV publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, Raluca Turcan a lucrat un singur an, intre 1999 si 2000 la Tofan Grup in functia de consultant Relatii Publice. Dupa acest an isi incepe ascensiunea politica, fiind expert parlamentar in Senatul Romaniei intre 2000 si 2004 pentru ca apoi sa castige un mandat de deputat. Ca studii, mentioneaza intre 1996 - 1999 - Institutul Puskin, Moscova, Rusia, diploma in rusa comerciala, 1999 - SNSPA Bucuresti - masterand in Comunicare si Relatii Publice dar si o diploma in economie in 1999 - Academia de Studii Economice, Facultatea de Relatii Economice Internationale. Presa a scris despre faptul ca aceasta si-a mentinut in CV studiile la SNSPA desi a abandonat de peste 20 de ani acel master.

Cunoscutul activist, Valeriu Nicolae, in seria sa cunoscuta de analiza a CV-urilor politicienilor a criticat apropierea acesteia de Teodor Stolojan. "1999 este un an miraculos in CV-ul doamnei Turcan. Termina studiile in Rusia si este masteranda la SNSPA- pe exact aceeasi reteta ca toate CV-urile imposturior tinere de la PNL deja prezentate nu e clar daca are diploma sau nu. Tot in 1999 isi ia si o diploma in economie de la Relatii Internationale la ASE si lucreaza full time la una dintre firmele care au dat cea mai mare teapa statului roman. Este angajata in cabinetul lui Theodor Stolojan.

Theodor Stolojan, mare, mare liberal a fost unul dintre cei mai influenti oameni in timpul lui Ceausescu om cu legaturi foarte stranse cu Dan Voiculescu. Dupa anul de gratie 1999, CV-ul doamnei Turcan este doar o insiruire de sinecuri si mandate in Parlament, La 24 de ani devine (fara a face nimic care ar putea sa justifice asta) expert parlamentar si preda la universitatea din Sibiu. Desigur faptul ca Stolojan era lider politic si preda la aceeasi universitate in Sibiu este doar o coincidenta caci doamna Turcan este un mic geniu. La 28 de ani este aleasa deputata de Sibiu, locul Romaniei magice caci nu este nimic normal in cariera Ralucai Turcan. Din 2004 produce doar gargara ieftina in Parlament. Intr-o buna traditie a imposturii este si absolventa a Colegiului lui Oprea. Cumplit de artificiala, pupincurista dibace - remarcabile raman odele catre Elena Udrea, Basescu, Iohannis si Orban - doamna Turcanu, cu practic zero experienta profesionala in sectorul privat si cu zero realizari profesionale inainte de politica este cea mai importanta femeie a PNL-ului", a scris acesta.