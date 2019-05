Un fost baron PSD dă de pământ cu Ponta. „Am fost sacrificat conform listei făcute de nașul tău Maior". Culisele condamnărilor aleșilor locali ai partidului

Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, a lansat un atac dur la liderul Pro România, Victor Ponta. Politicianul a declarat că liderii locali ai PSD au ajuns la închisoare din cauza lui Ponta.

,,Eu nu am crezut că în România vom trăi situația în care oamenii merg la închisoare și tac din gură."-Victor Ponta,19 mai 2019. „Vezi tu, Victor Viorel ,asta-i diferența dintre Mickey Mouse și Big Hunter! Este nedemn pentru un politician care a contribuit direct la condamnarea liderilor locali ai partidului pe care l-a trădat să mintă, pentru a cerși voturi.

Prin grija ta directă am fost suspendat din PSD în 12 iunie 2015, așa că nu aveam cum să-ți fac confidențe la CEX-ul din 22 iulie 2015, cu atât mai puțin să votez! Ce am avut de spus, ți-am spus la CEX-ul de la Sinaia, de la hotel Mara. Am fost sacrificat conform listei făcute de nașul tău Maior, sunt condamnat pentru abuz în serviciu, făcut prin Hotărâre de Consiliu Județean, dar sunt același: nu tac și nu mint!", a scris Nicușor Constantinescu, pe Facebook.