USR acuză un "contract dubios" al Primăriei Sector 1 pentru 2.700 de aparate Holter

USR Sector 1 a depus o plângere la DNA în care acuză un „contract dubios” prin care Centrul medical Caraiman, subordonat Primăriei Sectorului 1, a cumpărat 2.700 de aparate Holter.

Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, a declarat marţi pentru News.ro că au fost cumpărate doar 250 de holtere, pentru că Victor Costache, fost ministru al Sănătăţii, care a solicitat proiectul, a demisionat şi noul ministru nu a mai fost interesat de acesta. Restul banilor, a spus primarul, au rămas la dispoziţia Consiliului local.

Clotilde Armand, preşedintele USR Sector 1, a scris luni seară pe Facebook: „Am aflat acum din SICAP despre un contract atribuit de Centrul Caraiman (instituţie subordonată Primăriei Sectorului 1 şi condusă de o fostă primăriţă PSD declarată incompatibilă de ANI) în valoare de 11 milioane € pentru achiziţia de 2700 aparate holter EKG. Contractul a fost atribuit în data de 31.05.2020. (...) Colegii mei consilieri din USR Sector 1 au depus o plângere la DNA pentru acest contract dubios".

Marţi, contactat telefonic de News.ro, Dan Tudorache a declarat: „Ei mă acuză că am luat 2.700 de holtere la solicitarea Ministerului Sănătăţii, chiar şi cu acordul Consiliului. Centrul medical Caraiman este singurul din România care are serviciu de telemedicină. Are holtere care monitorizează pacientul 24 din 24 şi centrul medical, prin aprobarea Consiliului, în 2011, a achiziţionat 300 de holtere pentru cetăţenii Sectorului 1 cu probleme cardiace".

El a continuat: „Când a început pandemia, ministrul Costache, undeva la începutul lunii martie, a aflat că aceste holtere pot monitoriza şi anumiţi parametri necesari pentru monitorizarea persoanelor bolnave de Covid-19. Mi-au solicitat în scris, dacă pot, să cumpăr până la 3.000 de holtere şi să le pun la dispoziţia Ministerului Sănătăţii pentru persoanele cu Covid. Eu am făcut o şedinţă de Consiliu, le-am explicat consilierilor despre ce e vorba, a trecut de Consiliu, a fost făcută rectificarea bugetară şi am încuviinţat cumpărarea până la 3.000 de holtere, în baza unei solicitări scrise a Ministerului Sănătăţii".

Holterele indică în timp real temperatura, frecvenţa cardiacă şi respiratorie, electrocardiograma.

Protocolul prin care Primăria Sectorului 1 punea la dispoziţia MS, pe perioada epidemiei, aceste holtere a fost încheiat între cele două instituţii pe 10 martie.

„Ministerul Sănătăţii avea obligaţia, prin DSP, să le monteze la persoanele bolnave de Covid-19. Eu am dat curs solicitării în scris făcută de domnul Costache, am prezentat-o în Consiliu - e adevărat, consilierii USR nu au fost de acord cu asta, dar majoritatea a aprobat. Trei sute le aveam deja şi au mai fost achiziţionate 250 de holtere, deci, în total avem 550 de holtere. Apoi ministrul Costache şi-a dat demisia, iar cel care a venit nu a mai fost interesat de proiect şi, automat, noi ne-am oprit. Pe cele 250, luate în plus, le folosim acum pentru locuitorii Sectorului 1".

Din totalul de 54 de milioane de lei (11 milioane de euro) au fost cheltuiţi, potrivit lui Tudorache, peste 5,1 milioane de lei.

„S-a cheltuit din totalul de 54 de milioane de lei pentru 250 de aparate. Unul era, cred, 4.500 de euro fără TVA. Cu atât au fost cumpărate şi primele holtere şi cu atât au fost cumpărate şi următoarele 250. Deci, din cele 2.700 de holtere care trebuiau cumpărate au fost achiziţionate doar 250, restul banilor rămânând în la dispoziţia Consiliului pentru alte lucruri".

Cât priveşte firma de la care au fost achiziţionate, Minimed Solutions SRL, el a spus: „A fost făcută achiziţia de la cine a câştigat licitaţia în 2019. Contractul a fost extins".

Ministerul Sănătăţii nu oferit în ultimele săptămâni un răspuns privind achiziţia. „Noi le-am solicitat, prin acte, să ne spună ce mai facem. Nu au răspuns. Şi nerăspunsul e un răspuns, ca să zic aşa".

Despre acuzaţia că pentru 250 de holtere au fost cheltuiţi aproximativ 60 de milioane de lei primarul spune că este „o inepţie", iar despre cele susţinute de Clotilde Armand, că „este ceea ce crede dânsa".

„În 2019, când le-am luat pe primele 300, tot Consiliul a fost de acord. A fost o chestie benefică pentru cetăţenii Sectorului 1, dar pentru celelalte 250 au făcut... Bine, ei acum sunt în campanie, caută să găsească ceva de care să se lege".

Primarul a mai spus că, în prezent, Curtea de Conturi face verificările anuale în instituţie.

„De când a început pandemia, cred că este a treia plângere penală pe care ne-o fac. Primele două au fost închise cu «NUP». Au venit cei de la DNA, ne-au verificat... Şi, în momentul de faţă, în toată Primăria Sectorului 1 este Curtea de Conturi. Era programat. Le-am solicitat ca, în primul rând, să ne verifice aceste holtere ca, la finalul controlului, care va fi undeva la sfârşitul acestei luni, să avem raportul cu ele", a mai spus Dan Tudorache.