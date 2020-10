USR nu-l accepta pe Neamtu ca viceprimar al Capitalei: "Sustinerea lui ar fi o abatere de la protocolul semnat intre Alianta USR PLUS si PNL"

Claudiu Nasui, liderul USR Bucuresti, nu e de acord ca Mihail Neamtu (PMP) sa primeasca un post de viceprimar al Capitalei, asa cum a lasat de inteles premierul Ludovic Orban.

Claudiu Nasui considera ca numirea lui Neamtu ar incalca protocolul de colaborare intre PNL si USR PLUS semnat inainte de campanie, care stipuleaza ca fiecare partid va avea cate un viceprimar. "Deocamdata sunt doar zvonuri si nimic mai mult. Nu am avut nicio discutie concreta pe acest subiect. Sustinerea lui Mihail Neamtu ar fi o abatere de la protocolul semnat intre Alianta USR PLUS si PNL. Ne-am anagajat sa avem un viceprimar fiecare. Mihail Neamtu a fost unul dintre cei care au propagat minciuni despre USR in campanie. Eu nu pot sa le recomand consilierilor generali USR un vot pentru Mihail Neamtu. Cand s-a pus problema ca Neamtu sa fie candidatul comun al dreptei pentru Sectorul 3, filiala USR de acolo a reactionat dur, a fost extrem de suparat", a declarat pentru Claudiu Nasui, liderul USR Bucuresti pentru sursa citata.

PNL a validat protocolul de colaborare la nivelul administratiilor locale cu PMP. Intrebat despre posibilitatea ca Mihail Neamtu sa fie viceprimar, Ludovic Orban a precizat ca nu este exclusa aceasta varianta. Potrivit legii, pot fi doi viceprimari ai Capitalei. Protocolul semnat de PNL si USR PLUS in august prevede ca unul dintre viceprimarii lui Nicusor Dan va fi Vlad Voiculescu, in timp ce al doilea va fi numit de PNL. Potrivit sursei citate, Catalin Deaconescu si Stelian Bujduveanu au cele mai mari sanse pentru postul de viceprimar. Astfel, PNL ar trebui sa renunte la functie in favoarea lui Mihail Neamtu.

"Sustinerea Miscarii Populare ma onoreaza. Premierul Orban a spus ca este o optiune de luat in calcul. Decizia finala ramane, insa, la Nicusor Dan (care n-are o majoritate confortabila daca un singur consilier PNL sau USR absenteaza, se imbolnaveste ori defecteaza...", a scris Mihail Neamtu pe Facebook. Nicusor Dan, primarul ales al Bucurestiului, a anuntat ca ar vrea sa coopteze si PMP in noua majoritate din Consiliului General al Municipiului Bucuresti, desi PNL si Alianta USR PLUS au o majoritate la limita: un singur vot mai mult. In vara, alianta condusa de Ciolos si Barna s-au opus unei aliante cu partidul lui Traian Basescu.