Vătaful care se războiește cu copiii și distruge cultura cu buldozeru'. Relocarea cu forța, o practică uzuală a primarului Mircia Gutau

Vineri, 19 aprilie 2024, un anunț intempestiv lansat pe grupurile de whatsapp ale profesorilor și părinților elevilor de la Școala Gimnazială Nr. 5 din Râmnicu Vâlcea a aruncat în aer liniștea acestora.

Pe scurt, fără niciun alt avertisment, ori o minimă explicație, corpul didactic și părințîi sunt anunțați că școala va intra în renovare generală imediat după vacanța de Paște și absolut toate clasele trebuie să fie relocate la alte unități școlare. Părinții susțin că lucrările puteau aștepta până la vacanța de vară și că primarul Mircia Gutau a început lucrările acum deoarece se află în campanie electorală. În urma protestelor părinților, acțiunea de relocare forțată a copiilor a fost sistată, dar doar după ce Mircia Gutau a făcut circ și campanie electorală chiar în sala de sport a scolii.

În anul 2004 miza a fost chiar mai mare - Relocarea copiilor de grădiniță pentru a prelua clădirea cu totul

"Pentru că în oraș nu exista o Casă a căsătoriilor, primarul din Rimnicu Vîlcea, Mircea Gutau, este hotărît să evacuzeze o grădiniță și să transforme localul într-un spațiu „adecvat", în care tinerii însurăței să-și unească destinele. În opinia primarului Gutau, cele opt educatoare și cei 200 de copii au fost lăsați destul timp în acel loc și acum trebuie mutați. Clădirea grădiniței este construită pe o suprafață de 400 de metri pătrați, împărțită în sali spațioase, optime pentru activitatea educativă, o curte de 1.500 de metri pătrați ce oferă destul spațiu de joacă micuților.

Directoarea Grădiniței nr. 2, Mariana Ionescu, susține că de mai mult timp clădirea de la numărul 29 de pe bulevardul Tudor Vladimirescu face obiectul intereselor edililor locali: „M-am luptat cu foștii primari Zamfirescu și cu cu Sabău și acum mă lupt cu Gutau. Asta-i o clădire vizată...". Spațiul oferit la schimb de primărie este impropriu desfășurării unei activități corespunzătoare. Aici avem destul spațiu necesar activității noastre. Ei vor să ne îngrămădească în 90-100 de metri pătrați, să ne dea spațiu de joacă o parcare și, în plus, intrarea copiilor se va face pe ușa de evacuare în caz de urgenta". Cadrele didactice sint hotarite să se opună deciziei primarului și afirmă că, daca vă fi nevoie, le vor cere părinților să protesteze în fața primăriei."

Mircia Gutau e în război cu cultura și cu bunul simț

Pe data de 13 iunie 2005, la Ramnicu Vălcea a început un adevărat carnagiu cultural, greu de imaginat într-o țară care aspira să se alăture Europei civilizate. Buldozerele comandate de primarul Mircia Gutau au pornit asaltul împotrivă lucrărilor realizate în cadrul celei de a II-a ediții a programului Habitat și Artă în Romania, inițiat și coordonat de Fundația HAR în perioada 1998-1999 în Ramnicu Vălcea.

Scrisoare de protest a Fundației HAR în 2005:

"Prima victimă a buldozerelor primarului Mircia Gutau a fost lucrarea Cameliei Cilianu, amplasată în imediata vecinătate a Școlii Generale nr. 9 din cartierul Ostroveni. Era aici până nu demult un parc al secolului al XXI-lea, gândit să schimbe în bine stilul de viață al unui oraș declarat european. Acum au rămas o grămadă de pământ răscolit și piesele smulse cu buldozerul. Vremelnicii „gospodari" își permit să emită și chiar să aplice neavenite judecăți de valoare, care pot mutila pe termen lung cultura în ansamblul ei, fiind totodată o puternică frînă în calea aspirației României spre lumea civilizată.

Facem pe această cale un apel la toate instituțiile de presă și cultură să sprijine acest protest, alaturindu-se efortului nostru de a opri actele de barbarie culturală care se desfășoară acum la Rimnicu Vîlcea."

Limbaj suburban la adresa presei și vâlcenilor

În anul 2018, Mircia Gutău a avut o ieşire furibundă la adresa unei ziariste la finalul unei ședințe a Consiliului Local:

„Profit de ocazie, domnule Ionescu (purtătorul de cuvânt al Primăriei - n.r.) să vă spun că de luna viitoare să daţi acreditare la toţi ziariştii, cu excepţia domnişoarei din spate, care-şi permite cu neruşinare să scrie că am fost arestat pe 24 octombrie. Ruşine, ruşine! Sunteţi o ruşine pentru presă, o ruşine ordinară! (...) Astăzi am primit achitare, de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie după 12 ani de suferinţă şi vă permiteţi cu neruşinarea specifică să mă faceţi în ziar... că eu şi cu Veţeleanu (viceprimarul - n.r.) am fost arestaţi. De unde aveţi informaţia asta? Aţi făcut de ruşine şi BCR. (...) Până acum v-am iertat. De acum încolo vă acţionez în instanţă. (...) O ruşine. Mi-e scârbă de astfel de oameni! Mi-e scârbă! Da, îmi asum (ce spun - n.r.)".

Nu este pentru prima dată când Mircia Gutau adoptă un comportament nepotrivit faţă de jurnaliştii care s-au poziţionat împotriva sa. La un moment dat s-a constituit chiar o asociaţie „Grupul contra", formată din oameni de presă care nu erau de acord cu deciziile şi comportamentul primarului: s-a mers de la retragerea acreditărilor, până la interdicţia acestora de a fi primiţi la anumite evenimente, pe lângă jigniri şi chiar blesteme.

Pe 15 mai 2024, un candidat la alegerile locale din Ramnicu Valcea l-a interpelat pe stradă pe Mircia Gutau în timpul unei băi de mulțime, iar reacția acestuia a fost halucinantă: L-a înjurat pe candidat de mamă.