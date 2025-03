Varianta "InsiPippidi": Așa, candidatul pro-european câștigă sigur. Altfel, va câștiga cel anti-sistem!

Alina Mungiu Pippidi susține că ideea conform căreia orice candidat pro-european va ajunge în finala prezidențială cu un candidat suveranist va câștiga, este o idee greșită. Pippidi le propune tuturor liderilor partidelor pro-europene să ajungă la o înțelegere, să facă împreună niște sondaje de mare amploare, iar în ultima săptămână să-l susțină cu toții pe candidatul cu cele mai mari șanse.

"Ideea greșită care domnește azi e că turul doi e deja câștigat de pro-europeni pentru că votanții sunt pro-europeni. Dar asta e doar o majoritate posibilă, pe subiectul european, și presupune că acesta e numărul unu pe agenda publică. Dar dacă nu e? Votanții nu l-au ales pe Georgescu ca să ne ducă în Rusia, că nu vrea nimeni în Rusia, ci ca să dea de pământ cu clasa politică românească.

Or, asta înseamnă că există și alt clivaj, cel pro versus antisistem. Și la ora asta segmentul anti-sistem, care nu conține un singur fel de oameni, ci are votanți AUR, USR, dar și PNL și PSD, e majoritar. Dacă cumva ele nu se suprapun identic și candidatul Simion are abilitatea să nu se arate prea anti-european și NATO există șansa, dacă intră în turul doi cu Crin Antonescu, să câștige, mai ales dacă Antonescu zilnic reduce din diferența ideologică cu discursul lui dezlânat de dreaptă antieuropeană care nu atrage votanții lui Georgescu, ci doar îi demobilizează pe ai lui", arată Alina Mungiu-Pippidi, într-un comentariu în România Curată.

Nu doar discursul confuz, ci și gafele îl trag în jos pe candidatul actual al Coaliției de Guvernare, precizează profesoara de științe politice: "Pe măsură ce se înmulțesc gafele candidatului comun al taberei de la guvernare - care îl admiră pe Viktor Orban (Ungaria a pierdut toți banii europeni din cauza lui) și l-ar lua consilier de Dan Dungaciu (profetul de talent care a spus că rușii nu vor intra în Ucraina la vreo trei televiziuni în seara dinainte) - încep să îmi dau seama că onor coaliția majoritară poate încă să piardă alegerile astea.

Deja a pierdut o bătălie media în extern, că nu a fost în stare să transmită că "finanțare zero" = fraudă electorală și a dat apă la moară fasciștilor care ar închide libertatea de expresie a doua zi după ce ar fi aleși, dar până atunci vor să se prevaleze de ea".

Alina Mungiu-Pippidi propune și o soluție pentru ca în turul al doilea să ajungă candidatul pro-european cu cele mai mari șanse de a câștiga: "Cum să facem, că partidele de la guvernare, în loc să fi priceput ceva din votul de anul trecut încearcă să îi pedepsească pe bucureșteni că sunt în spatele lui Dan? E foarte simplu - ne întâlnim imediat și stabilim trei sondaje comune, pe un eșantion panel supradimensionat ca să putem face trei săptămâni la rând și să avem pe bune un barometru al campaniei. Sponsorizat în comun, comandat în comun, să colaboreze la el două institute diferite și să existe un juriu sociologic care să verifice eșantionul panel (sunt sigură că vor voluntariza colegii sociologi din România, și la fel și eu, putem ușor face un juriu UBB-UB-diaspora). Ca să avem încredere în rezultate.

Și partidele să facă o înțelegere că în ultima săptămână - dacă până atunci nu s-au hotărât - e susținut candidatul cel mai bine plasat pe un trend ascendent".