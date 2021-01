Vicepremierul Kelemen Hunor, despre autonomia Tinutului Secuiesc: "Nicio forma de autonomie nu lezeaza unitatea statului roman"

Vicepremierul Romaniei, liderul UDMR Kelemen Hunor, a declarat marti seara, intr-o emisiune televizata, facand referire la discutiile despre autonomia Tinutului Secuiesc, ca nicio forma de autonomie nu lezeaza unitatea statului roman si integritatea teritoriala.

"Noi am spus de fiecare data si sunt de acord cu dumneavoastra ca trebuie o abordare extrem de echilibrata si cu argumente si de fiecare data trebuie sa spui ca nici autonomia locala, nici autonomia regionala, nicio forma de autonomie nu lezeaza unitatea statului roman si integritatea teritoriala. Astea sunt lucrurile care trebuie precizate de fiecare data si eu incerc cand discutam serios si cu argumente despre orice forma de subsidiaritate sau de autonomie sa incep cu aceasta fraza: nu lezeaza integritatea teritoriala si unitatea nationala", a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a spus ca autonomia inseamna subsidiaritate si aducerea deciziilor la nivelul comunitatii, nu secesionism. "Da, exista aceasta sensibilitate, zic eu absolut fara nicio baza, dar o inteleg, da, fiindca oamenii au impresia ca autonomie inseamna secesionism. Nu inseamna secesionism. Universitatile sunt autonome, sunt regii autonome, nu exista secesionism. Autonomie inseamna ca tu decizi despre viata ta. In ceea ce priveste aceasta idee a subsidiaritatii, e valabila pentru fiecare comunitate locala, nu e valabila doar pentru Secuime, nu e valabila doar pentru o anumita parte a tarii.

Da, acolo unde traiesc maghiari sau alte comunitati etnice, intervine o alta chestiune: competenta lingvistica, asta este ceva in plus fata de Oltenia, fata de Moldova, fata de Muntenia: o competenta lingvistica in relatia cu autoritatile, dincolo de scoala, dincolo de institutiile culturale. Dar, in rest, lucrurile ar trebui sa mearga paralel: decizii lasate in mana comunitatilor locale, in cele mai multe domenii, cu mici exceptii, asta am spus de fiecare data. Fiindca relatiile externe, Justitia, Apararea, Ordinea Publica de fiecare data trebuie sa ramana la nivelul autoritatii centrale. Despre acest lucru vorbim", a mai spus vicepremierul Romaniei.

Acesta a punctat faptul ca si Secuimea face parte din Romania, ca si Tara Motilor, Dobrogea sau alte regiuni, in tara noastra existand mai multe identitati regionale. Kelemen a facut referire si la afirmatiile din luna aprilie ale presedintelui Klaus Iohannis, potrivit caruia PSD a facut o intelegere cu UDMR ca "sa dea Ardealul ungurilor" si a aratat ca isi mentine parerea ca seful statului a gresit la acea data, dar considera ca acestea au facut parte din campania electorala de la acea vreme, insa nu pot fi uitate.

"Nu se uita aceste lucruri, dar in a tine minte lucrurile nu schimbi trecutul. A ierta si a trece mai departe, schimbi viitorul. Noi acum ne-am intors cu fata spre viitor si vreau sa cred ca vom reusi sa construim impreuna ceva", a mai afirmat vicepremierul Romaniei. El a mai mentionat ca a mai propus si va mai incerca sa propuna ca problematica minoritatii maghiare sa fie scoasa din dezbaterile si luptele politice interne, intrucat de fiecare data apar tensiuni si se pune la indoiala loialitatea maghiarilor din Romania.

"Daca de fiecare data cand partidele mari romanesti intra in razboi, nu cu noi, nu cu tara, nu cu cetatenii, cu ei, ca asa e in politica si ne baga pe noi in aceasta lupta, atunci imediat apar tensiuni. Oamenii spun 'domnule, stai, stai ca daca acela spune ca ungurii vor sa fure Ardealul, ca maghiarii vor sa faca rau Romaniei, e o problema undeva'. De fapt, noi niciodata nu am vrut, nu vrem si nu vom face rau Romaniei, nici eu nici colegii mei. E tara noastra, am ramas aici, nu am plecat, asa cum nu au plecat nici parintii nostri, nici strabunicii, nici bunicii nostri.

Noi vrem sa construim o tara mai buna, impreuna cu romanii. Deci, asta trebuie sa fie perspectiva. Daca tot timpul se pune la indoiala si sub semnul intrebarii loialitatea maghiarilor din Romania, asta e o problema: fiindca eu m-am nascut aici, sunt cetatean roman si exact cum orice om din aceasta tara respecta tara si eu sunt loial, sunt si maghiarii. Sa nu se puna la indoiala niciodata loialitatea maghiarilor din Romania, fiindca nu e corect", a aratat Kelemen Hunor. In legatura cu folosirea steagului secuiesc, liderul Uniunii a tinut sa precizeze ca acesta face parte din simbolistica unei comunitati din Romania si "nu este impotriva romanilor sau a Romaniei", asa cum nici "secuii nu sunt impotriva romanilor si a Romaniei".