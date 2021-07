Victor Ponta, ieșire furibundă: "Cuuum? Îmi dau eu demisia pentru ce nu au făcut Cioloș, Voiculescu și Cîțu!"

Liderul Pro România, Victor Ponta, premierul care a picat în urma tragediei din "Colectiv", se arată revoltat de faptul că, în ciuda declarațiilor pompoase, la atâția ani de la Colectiv marii arși trebuie trimiși tot la tratament în străinătate. Ponta arată că, între timp, la guvernare au venit "salvatorii" Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu și Florin Cîțu.

"Cuuum? Doua persoane cu arsuri NU pot fi tratate in Romania si le trimite Dl Citu in strainatate? La 6 ani dupa ce ati cerut demisia Guvernului ca nu a asigurat tratament imediat pentru sutele de victime de la "Colectiv"? Dupa ce a venit Guvernul 'Ciolos' si 'Salvatorul' Vlad Voiculescu a fost de doua ori ministru si a facut un film? Dupa ce ati facut dosar penal medicilor de la Urgenta ca aveau prea putine paturi pentru arsi? Dupa ce ati trimis tot in strainatate medicul cu arsuri dupa tragedia de la Piatra Neamt? Dupa aproape doi ani de Guvern PNL? Ok - imi dau eu demisia ca nu au facut Ciolos, Voiculescu si PNL nimic pentru tratarea in Romania a persoanelor cu arsuri! Ba da - au facut ceva : si-au batut joc de voi! Merita sa ii votati din nou!", scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.