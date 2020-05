Viorel Cataramă, primele declarații după rezultatul experimentului COVID: Credeți că pe stadion, în sala de concerte, în mall, nu e aceeași problemă?

Testul RT-PCR făcut milionarului Viorel Cataramă, care în urmă cu o săptămână a mers într-un focar coronavirus din localitatea Bărbulești (Ialomița) și s-a îmbrățișat cu localnici pentru a se infecta, este negativ, au anunțat vineri dimineață reprezentanții clinicii care au efectuat testul. „Am demonstrat că nu era nevoie de bușirea economiei", a spus el.

„Acest test facut are o precizie de 99,9%. Voi repeta testul maine, asa sunt legile din Romania. Am vrut sa demonstrez ca ma duc in cel mai periculos loc si nu patesc nimic. Nu am patit nimic. Am demonstrat pentru toti romanii ca nu era nevoie de masuri de busire a economiei si de limitare a libertatilor. Am vrut sa demonstrez ca nu patesc nimic. Credeti ca pe stadion, in sala de concerte, in mall, nu e aceeasi problema? Oameniii trebuie lasati sa se bucure de libertati, nu de puscarie, tiranie", a declarat Viorel Cataramă.