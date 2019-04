A fost descoperit un nou microb. Este extrem de periculos si s-a raspandit in toata lumea

Doctorii din toata lumea sunt ingrijorati de desoperirea unui nou microb extrem de periculos care afecteaza in special persoanele cu imunitatea scazuta.

Un microb denumit candida auris infecteaza foarte usor persoanele cu imunitatea scazuta si se raspandeste cu repeziciune pe intreg mapamondul. In ultimii cinci ani a fost descoperit in Statele Unite, Venezuela, Spania, Pakistan, Africa de Sud si India. Potrivit studiilor, sase din zece persoane infectate cu aceasta superciuperca isi pierd viata. Cel mai recent, Candida auris a ajuns in New York si Ilinois, iar Centrul american pentru preventia si controlul bolilor - CDC - a adaugat-o pe lista germenilor considerati „amenintari urgente".

Pacientul varstnic de la Mount Sinai a murit dupa 90 de zile petrecute in spital, dar Candida auris n-a murit odata cu el. Analizele efectuate ulterior de personalul medical aratau ca microbul patrunsese peste tot in salon; patul, peretii, usile, draperiile, telefoanele, erau toate compromise, astfel ca spitalul a avut nevoie de echipamente speciale de curatenie si chiar a trebuit sa inlocuiasca partial tavanul si podeaua pentru a eradica microbul. Candida auris este greu de controlat, fiindca nu raspunde la majoritatea tratamentelor antifungice disponibile in prezent. Expertii in domeniul sanatatii publice au avertizat ca excesul de antibiotice reduce eficienta medicamentelor.