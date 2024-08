A fost lansată o mutaţie care ajută virusul SARS-CoV-2 să infecteze creierul șoarecilor umanizați

Oamenii de ştiinţă au descoperit in laborator o mutaţie în SARS-CoV-2, virusul care provoacă boala Covid-19, care joacă un rol-cheie în capacitatea acestuia de a infecta sistemul nervos central.

Un studiu internațional publicat în The New England Journal of Medicine a constatat că cel puțin un sfert dintre persoanele cu leziuni cerebrale severe, care nu pot răspunde fizic la comenzi, sunt de fapt conștiente. Deși acești oameni nu au putut, de exemplu, să ridice degetul mare când li s-a cerut, atunci când li s-a cerut să-și imagineze mișcarea au avut în mod repetat activitate cerebrală.