A fost prins barbatul care a aruncat in aer un bancomat in Capitala. Este banuit si pentru explozia de la Braila

Barbatul care a provocat explozia bancomatului de pe bulevardul Pallady din Capitala a fost arestat. El este cercetat si pentru o fapta similara produsa in Braila.

Joi 12 noiembrie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat cinci perchezitii domiciliare, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de furt calificat, distrugere si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, cunoscut opiniei publice ca "bancomatul aruncat in aer, in sectorul 3".

Miercuri, 11.11.2020, in jurul orei 20:45, in cadrul activitatilor de cercetare desfasurate de Serviciul Investigatii Criminale, politistii au oprit in trafic un autoturism, la volanul caruia se afla un barbat de 37 de ani, persoana cu dubla cetatenie, principal suspect in cauza mentionata anterior. In autoturism au fost identificate si ridicate mai multe mijloace materiale de proba- telefoane mobile, statie de emisie receptie, cagule, masti, spray iritant-lacrimogen, manusi de diferite tipuri si articole vestimentare.

Dupa audieri, s-a dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a suspectului, in cauza urmand a fi desfasurate, cu celeritate, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, mai multe activitati procedural-penale.

De la data de 20 mai 2019, cand au debutat cercetarile in aceasta cauza, politistii implicati in cercetare, impreuna cu procurorul, in urma activitatilor procesual penale desfasurate au ajuns la concluzia ca persoanele implicate in acest dosar ar fi savarsit si alte fapte, pe teritoriul Romaniei, toate acestea fiind preluate pentru continuarea activitatilor.

Astfel, in urma documentarii activitatii infractionale a barbatului de 37 de ani, a rezultat presupunerea rezonabila ca:

- la data de 20.05.2019, in jurul orei 04:00, impreuna cu o alta persoana ce urmeaza a fi identificata, avand fetele acoperite, s-au deplasat la bancomatul amplasat in incinta unei agentii, situata in Bucuresti, Bld. Theodor Pallady, sector 3, unde au introdus, in fanta destinata eliberarii banilor din ATM, un dispozitiv metalic artizanal, denumit generic,, pizza-slide,"ce continea o materie exploziva, detinuta fara drept, compusa dintr-un amestec pirotehnic. In urma detonarii s-a produs o deflagratie din care a rezultat distrugerea ATM-ului, a sediului agentiei precum si a bunurilor din interiorul acesteia, barbatii patrunzand in sediul agentiei, in spatiul neaccesibil publicului de unde au fost sustrase sume de bani, mijloacele folosite fiind de natura sa puna in pericol alte persoane ori bunuri.Valoarea totala a prejudiciului, incluzand si pagubele aduse agentiei in urma exploziei, este de aproximativ 800.000 lei. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat, distrugere si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.

- la data de 17.11.2018, in jurul orei 01:30, acesta impreuna cu alte doua persoane, ce urmeaza a fi identificate, avand fetele acoperite, au patruns fara drept in locuinta unor persoane, intr-un sat din judetul Calarasi, unde prin exercitarea de violente, i-au imobilizat si au sustras bani si bijuterii, valoarea totala a prejudiciului cauzat fiind in suma de 65.000 lei. In momentul parasirii locuintei, barbatii au lasat persoanele vatamate legate cu catuse. In acest caz cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de talharie calificata si lipsire de libertate in mod ilegal.

- de asemenea, la data de 21.02.2019, in jurul orei 06:10 impreuna cu o persoana ce urmeza a fi identificata, prin folosirea fara drept a unei chei mincinoase, a sustras din Bucuresti, sector 3, un autoturism marca BMW X6 ce apartinea unei societati comerciale, valoarea prejudiciului cauzat fiind de aproape 120.000 lei. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat

- la data de 06.03.2019, in jurul orei 04:00, impreuna cu o alta persoana ar fi folosit o materie exploziva, cu ajutorul careia, cu intentia de a sustrage sumele de bani aflate in interior, a provocat explozia unui ATM amplasat intr-o comuna din judetul Braila, fiind provocate distrugeri acestuia, dar si distrugeri si degradari ale sediului agentiei bancare, valoarea totala a prejudiciului cauzat fiind in suma de peste 33.000 lei, mijloacele folosite fiind de natura sa puna in pericol alte persoane ori bunuri. In acest dosar cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa la furt calificat, distrugere si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.

- in noaptea de 23∕24.04.2019, impreuna cu o alta persoana, prin folosirea fara drept a unei chei mincinoase, ar fi sustras din Bucuresti, sector 3 un autoturism marca BMW X1, cercetari continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.

Pe parcursul perchezitiilor efectuate ieri, in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita, au fost identificate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor, dispozitive artizanale denumite generic "pizza-slide", substante cu potential exploziv, mai multe documente de identitate emise de diverse state, documente ce urmeaza a fi expertizate avand in vedere ca exista suspiciuni cu privire la veridicitatea lor, telefoane mobile, statii de emisie-receptie, aparatura de bruiaj, obiecte de vestimentatie, seturi de placute de inmatriculare auto.

De asemenea, a fost gasit un autoturism marca BMW, seria 5, reclamat ca furat in anul 2019, dintr-o localitate din judetul Ialomita. Autoturismul in cauza, precum si alte doua masini au fost indisponibilizate.

Cercetarile sunt continuate de Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in vederea documentarii intregii activitati infractionale si identificarii tuturor persoanelor implicate, cu barbatul in stare de arest preventiv.

Declaratia domnului comisar sef de politie Bogdan Berechet, seful Politiei Capitalei.

In seara de 11.11.2020, in urma unei operatiuni complexe, politisti din cadrul Politiei Capitalei, au prins, un barbat, de 37 de ani, cu dubla cetatenie (romana-moldoveana), banuit de furturi din bancomate, prin aruncarea in aer, precum si de alte infractiuni grave.

Din autoturismul acestuia, blocat in trafic, noaptea trecuta, in Sectorul 6, au fost ridicate mai multe mijloace materiale de proba: telefoane mobile, statie de emisie receptie, aparate de bruiaj, cagule, masti, spray iritant-lacrimogen, manusi de diferite tipuri.

Pentru probarea activitatii infractionale a barbatului depistat, colegii mei din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat 5 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si Ialomita.

Din imobilele perchezitionate au fost ridicate: dispozitive artizanale denumite generic "pizza slide", materiale explozive, sume de bani, bijuterii, dispozitive cu electrosoc, telefoane mobile, statii de emisie-receptie, aparatura de bruiaj si seturi de placute de inmatriculare auto.

De asemenea, au fost ridicate mai multe documente de legitimare emise de diverse state, avand fotografia suspectului, dar sub nume diferite.

Totodata, au fost ridicate 3 autoturisme de lux, dintre care unul reclamat ca furat in anul 2019, dintr-o localitate din judetul Ialomita.

Barbatul este cercetat in mai multe cauze: 2 furturi din bancomate prin explozie, respectiv cazul inregistrat in Bucuresti, la 20 mai 2019, pe B dul Th. Pallady, cunoscut opiniei publice ca "bancomatul aruncat in aer, in sectorul 3" si un alt caz din judetul Braila, unde, de asemenea, un bancomat a fost aruncat in aer.

In ambele situatii ar fi folosit o materie exploziva, generic denumita,, pizza slide", cu ajutorul careia, cu intentia de a sustrage sumele de bani aflate in interior, a provocat explozia ATM- urilor, dar si distrugeri si degradari ale sediilor agentiilor bancare.

Suspectul mai este cercetat pentru furtul a 3 autoturisme de lux ce au fost folosite in cazul furturilor din bancomate.