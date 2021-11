Actorii Eugen Cristea şi Cristina Deleanu au dat statul în judecată din cauza certificatului verde: "Vrem să beneficiem și noi de un certificat galben sau roșu"

Actorii Eugen Cristea şi Cristina Deleanu au dat în judecată Guvernul României, Ministerul Afacerilor de Interne şi CNCAV din cauza certificatului verde. Cei doi cer introducerea certificatului galben sau roşu pentru persoanele care nu pot face vaccinul împotriva coronavirusului.

Eugen Cristea a declarat într-o intervenţie telefonică la România Tv că atât el, cât şi soţia sa au dat statul în judecată din cauza certificatului verde. Actorul a dezvăluit la emisiunea lui Victor Ciutacu faptul că, din cauza problemelor de sănătate, medicul de familie le-a recomandat lui şi soţiei sale să nu facă vaccinul împotriva coronavirusului. Eugen Cristea le reproşează autorităţilor că nu s-au gândit la persoanele care se află într-o asemenea situaţie în momentul în care au introdus obligativitatea certificatului verde în centrele comerciale şi în alte instituţii publice.

„Am facut o cerere prin care chemam in judecata Guvernul Romaniei, MAI şi CNCAV. Semnalam faptul ca amandoi facem parte dintr-o categorie care nu a fost incadrata nicaieri. Amânadoi avem recomandari din partea medicului de familie de a nu face vaccinul impotriva coronavirusului, din cauza unor probleme de sanatate. Vrem sa beneficiem si noi de un certificat galben sau rosu prin care sa avem acces în toate locurile in care momentan nu putem intra din cauza Hotararii de Guvern. Vrem sa mai mergem si noi la spectacolele colegilor nostri, să mai intrăm din cand in cand sa mai luam si noi o haina, un parfum sau un deodorant. Aceasta hotarare de guvern îi pune pe cei care sunt in situatia noastra intr-o situatie de umilinta. Ne dorim sa ne aparam fara a incalca reguli si legi. Ceea ce am facut noi nu inseamna un indemn la nesupunere, ci la asezarea pe fagasul unor linii corecte a unor oameni care au facut mult pentru statul roman", a declarat actorul la România Tv.